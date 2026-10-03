In Japan setzen Menschen absichtlich Fische in Kanäle: Der Grund dahinter ist erstaunlich

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In Japan setzen Menschen absichtlich Fische in Kanäle: Der Grund dahinter ist erstaunlich

In einigen Kleinstädten Japans kann man in gewöhnlichen Wasserkanälen, die durch die Straßen fließen, bunte lebende Fische antreffen. Sie sind nicht zufällig dorthin gelangt – die Anwohner setzen die Fische absichtlich in die Kanäle aus.

Einer der Hauptgründe dafür ist, dass durch die Kanäle sauberes Quellwasser fließt. Die Fische ernähren sich von kleinen Algen, Insekten und organischen Abfällen und tragen so dazu bei, das Ökosystem der Kanäle sauber zu halten.

Doch diese Tradition hat noch einen weiteren interessanten Aspekt. Saubere Kanäle, in denen lebende Fische schwimmen, beeinflussen auch das Verhalten der Menschen. Wer einen solchen Anblick sieht, fühlt sich möglicherweise unwohl dabei, Abfall ins Wasser zu werfen.

Auf diese Weise werden die einfachen Wasserkanäle nicht nur sauber gehalten, sondern verwandeln sich auch in eine schöne Kulisse und eine Attraktion, die Touristen anzieht.

In Japan schwimmen Fische nicht einfach nur im Wasser – in einigen Regionen sind sie zu einem Teil der Naturschutz- und Sauberkeitskultur geworden.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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