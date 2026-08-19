OpenAI startet spezielle ChatGPT-Version für Jugendliche

OpenAI stellt eine spezielle ChatGPT-Version für Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren vor. Die neue Version bietet verstärkte Schutzmaßnahmen für die psychische Gesundheit und legt Wert auf selbstständiges Denken. Beim Lernen sollen Jugendliche sich auf ihr eigenes Wissen statt auf fertige Antworten stützen.

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Welche Einschränkungen werden für Jugendliche verschärft?

Laut der Financial Times beginnt die weltweite Einführung der neuen Version am 18. August. OpenAI setzt das Update vor dem Hintergrund wachsender öffentlicher Sorgen über den Einfluss künstlicher Intelligenz auf Minderjährige um.

In der Jugendversion werden die Schutzmaßnahmen für folgende Themen verstärkt:

Inhalte zu Selbstverletzung;

Gewalt;

Essstörungen;

sexuell explizite Bilder und Materialien.

Auch am System für die elterliche Kontrolle wird es Änderungen geben. Bisher gab es Warnungen bei akuten Gefahrensituationen. Künftig werden auch Themen wie Gewalt und Essstörungen in die Überwachung einbezogen.

Eine der wichtigsten Aufgaben für OpenAI besteht darin, ein Gleichgewicht zwischen der Privatsphäre von Jugendlichen und ihrem Schutz vor möglichen Schäden zu finden.

Elterliche Kontrollen werden ausgeweitet

Nach Angaben des Unternehmens können Kinder unter 13 Jahren ChatGPT nicht nutzen. Für Minderjährige ist die Zustimmung der Eltern erforderlich.

Neben dem vom Nutzer angegebenen Alter erkennt das System die für Jugendliche vorgesehene Version auch anhand bestimmter indirekter Verhaltensmerkmale.

Die neue Version wird außerdem folgende Funktionen bieten:

Erinnerungen an Pausen zur Erholung;

„Ruhezeiten“;

Nutzungsbeschränkungen, die von Eltern oder dem Nutzer festgelegt werden

sowie weitere Funktionen.

Warum verstärkt OpenAI die Schutzmaßnahmen?

Das Update erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem das Unternehmen wegen des Einflusses künstlicher Intelligenz auf das Leben von Jugendlichen erheblicher Kritik ausgesetzt ist.

Laut der Financial Times haben einige Familien Klagen gegen OpenAI eingereicht. Sie behaupten, dass sich die Kommunikation ihrer Kinder mit dem Chatbot negativ ausgewirkt habe.

Das Unternehmen überprüft sein Produktdesign und seine Sicherheitsmechanismen, um Risiken im Zusammenhang mit Jugendlichen zu verringern.

ChatGPT denkt nicht anstelle der Schüler

Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Updates ist der Lernmodus.

In diesem Modus soll ChatGPT keine fertige Antwort liefern, sondern den Schüler dabei unterstützen, Aufgaben selbstständig zu lösen.

Der Bot wird zum Beispiel:

das Wesentliche der Aufgabe erklären; das Problem in einzelne Schritte aufteilen; dem Schüler leitende Fragen stellen; dem Schüler helfen, die Antwort selbst zu finden.

Wie Lauren Jonas, Leiterin des Unternehmensbereichs für Jugendliche und Familien, betonte, nutzt die Mehrheit der Jugendlichen ChatGPT zu Bildungszwecken. Deshalb will OpenAI den Dienst von einem einfachen „Anbieter fertiger Antworten“ zu einem Lernwerkzeug weiterentwickeln.

Die wichtigsten Änderungen

Bereich Neuer Ansatz Sicherheit Strengere Einschränkungen für schädliche Inhalte Elterliche Kontrolle Warnungen zu zusätzlichen Risikothemen Nutzungszeit Pausen und „Ruhezeiten“ Bildung Schrittweise Anleitung statt fertiger Antworten Selbstständiges Denken Schüler dazu anregen, die Antwort selbst zu finden

Das wichtigste Ziel ist, AI in ein Lernwerkzeug zu verwandeln

Der neue Ansatz von OpenAI steht für eine wichtige Veränderung bei der Nutzung künstlicher Intelligenz: Der Chatbot soll nicht nur Antworten liefern, sondern auch die Fähigkeit von Jugendlichen zum selbstständigen Denken fördern.

Für das Unternehmen lautet die zentrale Frage nicht mehr, wie intelligent die Technologie ist, sondern wie sicher und nützlich sie für Jugendliche gestaltet werden kann.

Wie beurteilen Sie die separate ChatGPT-Version von OpenAI für Jugendliche? Sind solche Einschränkungen notwendig, oder sollte künstliche Intelligenz den Nutzern mehr Freiheit geben? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel auf Telegram und in sozialen Netzwerken.