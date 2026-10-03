83 Personen unter einem Dach: Eine ungewöhnliche Familie in Indien sorgt für Staunen

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83 Personen unter einem Dach: Eine ungewöhnliche Familie in Indien sorgt für Staunen

Im indischen Dorf Kurlapalli lebt eine riesige Familie mit 83 Mitgliedern harmonisch unter einem Dach. Die Nagappa-Familie, die sechs Generationen vereint, besteht aus 6 Schwiegermüttern, 14 Schwiegertöchtern, etwa 20 Kindern und weiteren Verwandten.

Die Familie wird von zwei Ältesten geleitet. Sowohl die täglichen Hausarbeiten als auch die landwirtschaftlichen Tätigkeiten sind unter den Familienmitgliedern aufgeteilt. Jeden Morgen kommen sie zusammen, um festzulegen, wer für die Hausarbeit verantwortlich ist und wer auf das Feld geht.

Einer der bemerkenswertesten Aspekte der Großfamilie ist, dass das Essen für alle in einer einzigen Küche zubereitet wird. Den Großteil ihres Einkommens erzielt die Familie durch die Landwirtschaft auf etwa 50 Hektar Land.

Es ist nicht einfach, einen so großen Haushalt zu versorgen. Besonders an Feiertagen wird die Tafel reich gedeckt: Für eine einzige Mahlzeit können drei große Schafe und mehrere Hühner geschlachtet werden. In einer Zeit, in der viele Familien es vorziehen, in kleinen Haushalten getrennt zu leben, bleibt die Nagappa-Familie in Indien ein außergewöhnliches Beispiel für die Tradition der Mehrgenerationenfamilie.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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