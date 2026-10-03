Apple plant riskante Änderung: KI-Agenten wird der Zugriff auf Dateien untersagt

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Apple plant riskante Änderung: KI-Agenten wird der Zugriff auf Dateien untersagt

Der US-Konzern Apple hat wichtige Änderungen am macOS-Betriebssystem angekündigt, um die Datensicherheit auf seinen Computern zu erhöhen. Der neue Mechanismus soll Benutzer warnen, wenn KI-Agenten von Drittanbietern Zugriff auf alle persönlichen Dateien und Nachrichten auf dem Gerät anfordern.

Da KI-Agenten in letzter Zeit immer fähiger werden, unabhängig zu agieren, nehmen die Bedrohungen für die Privatsphäre und die digitale Sicherheit der Nutzer drastisch zu.

Worin besteht das Risiko bei der Umgehung des Schutzes?

Derzeit bietet Apple App-Entwicklern eine Reihe von Systemen zum Schutz persönlicher Daten an. Einige Anwendungen nutzen jedoch spezielle Funktionen in macOS, um vollständig zu funktionieren:

  • Risiko des Zugriffs auf alle Dateien: Diese Funktion umgeht grundlegende Sicherheitsbarrieren im System und ermöglicht es Entwicklern sowie KI-Agenten, alle Daten auf dem Laptop einzusehen.

  • Gefahr der vollständigen Kontrolle: Dabei könnten E-Mails, Messenger-Nachrichten, Dokumente auf der Festplatte und der Browserverlauf in die Hände der KI gelangen.

„In einer Zeit, in der KI-Agenten immer geschickter und autonomer werden, steigen die Risiken im Zusammenhang mit solch umfassenden Zugriffsrechten erheblich. Benutzer müssen die möglichen Konsequenzen klar verstehen, bevor sie eine solche Erlaubnis erteilen“, so Apple in einer offiziellen Stellungnahme.

Trump, Musk und das Silicon Valley: Maßnahmen zur Wahrung der Kontrolle

In den letzten Monaten ist die Möglichkeit, dass autonome KI-Modelle außer Kontrolle geraten, zu einem der meistdiskutierten Themen weltweit geworden:

  • Anthropic CEO Dario Amodei schlug vor, die Modellentwicklung zu verlangsamen, um die Kontrolle nicht zu verlieren; dieser Appell wurde auch von xAI Gründer Elon Musk unterstützt.

  • Ende September wurde bei einem wichtigen Treffen im Weißen Haus mit US-Präsident Donald Trump eine bedeutende Vereinbarung unterzeichnet.

  • Donald Trump sowie die Führungskräfte von Google, Anthropic, OpenAI, xAI und Meta haben sich offiziell dazu verpflichtet, die interne Sicherheit und die Kontrollmaßnahmen für KI-Modelle zu verschärfen.

Die von Apple für macOS eingeführten Beschränkungen sind ein weiterer praktischer Schritt im Rahmen dieser globalen Sicherheitsinitiativen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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