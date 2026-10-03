Wissenschaftler entdecken neue vierflügelige Dinosaurierart

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Wissenschaftler entdecken neue vierflügelige Dinosaurierart

Ein in der chinesischen Provinz Liaoning gefundenes, außergewöhnlich gut erhaltenes Skelett wurde als eine bisher unbekannte Dinosaurierart namens Norellraptor barsboldi identifiziert. Das Tier war 57 Zentimeter lang. Die Forschungsergebnisse wurden im Fachmagazin Nature Communications veröffentlicht.

Es wird berichtet, dass das Skelett von einem örtlichen Landwirt entdeckt wurde. Das Fossil bewahrt zudem Abdrücke von Federn an den Vorder- und Hinterbeinen sowie am Schwanz. Daher wird es in die Gruppe der „vierflügeligen“ Dinosaurier eingeordnet.

Norellraptor barsboldi gehörte zur Gruppe der kleinen räuberischen Dinosaurier, den Microraptorinen. Wissenschaftler vermuten, dass seine langen, befiederten Beine dazu dienten, von Baum zu Baum zu gleiten. Ob der Dinosaurier aktiv fliegen konnte, ist jedoch noch nicht eindeutig belegt.

Die Hauptbedeutung des Fundes liegt darin, dass seine flugbezogenen Merkmale mit ähnlichen Eigenschaften früher Vögel verglichen wurden. Die Forscher stellten fest, dass einige Merkmale in beiden Gruppen auftraten, sich jedoch in unterschiedlicher Reihenfolge entwickelten.

Das versteinerte Dinosaurierskelett mit farbigen digitalen Markierungen.

Dies stützt die Theorie, dass sich die Flugfähigkeit bei Vögeln und einigen eng verwandten Dinosauriergruppen möglicherweise unabhängig voneinander entwickelt hat.

Die Forscher betonen, dass neue Fossilien und zusätzliche Studien zum Knochenwachstum dazu beitragen werden, festzustellen, wie weit verbreitet dieser evolutionäre Prozess war.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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