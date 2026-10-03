Bau des weltweit höchsten, tausend Meter hohen Gebäudes in Saudi-Arabien geplant

In Saudi-Arabien wird der Bau des Jeddah Tower in der Stadt Dschidda fortgesetzt. Der Wolkenkratzer soll eine Höhe von über 1.000 Metern erreichen.

Wenn das Projekt planmäßig abgeschlossen wird, wird der Jeddah Tower fast 200 Meter höher sein als das derzeit höchste Gebäude der Welt, der Burj Khalifa in Dubai.

Der Jeddah Tower soll Büros, ein Hotel, Wohnungen und Verkaufsflächen beherbergen. Zudem ist geplant, dass das Gebäude eine der höchsten Aussichtsplattformen der Welt erhält.

Burj Khalifa – 828 Meter

Jeddah Tower – über 1.000 Meter

Nach Fertigstellung könnte der Jeddah Tower der erste Wolkenkratzer der Welt sein, der die 1-Kilometer-Marke überschreitet. Die Inbetriebnahme des Gebäudes ist für 2028 geplant.