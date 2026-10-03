Usbekischer Lieferant in Tokio wegen mutmaßlicher Belästigung einer Minderjährigen festgenommen

·7·Welt
Usbekischer Lieferant in Tokio wegen mutmaßlicher Belästigung einer Minderjährigen festgenommen

In der japanischen Hauptstadt Tokio wurde ein usbekischer Staatsbürger wegen des Verdachts auf sexuelle Belästigung einer Minderjährigen festgenommen. Dies berichteten japanische Medien, darunter Jiji Press.

Es wurde bekannt, dass der 45-jährige Mann im Tokioter Bezirk Shinagawa lebte. Der Vorfall ereignete sich am 5. Juli in einer Wohnung im Bezirk Setagaya.

Wie kam es zu dem Vorfall?

Nach Angaben der Polizei war der Verdächtige zur Auslieferung einer Essensbestellung an die Wohnung gekommen. Zu diesem Zeitpunkt war das minderjährige Mädchen allein zu Hause.

Der Ermittlung zufolge nahm der Lieferant unangemessene körperliche Handlungen an dem Mädchen vor. Nach dem Vorfall informierte das Mädchen umgehend die Polizei.

Die japanische Polizei nahm den Verdächtigen im September fest.

Verdächtiger hat die Tat gestanden

Laut Jiji Press teilte die Polizei mit, dass der festgenommene Mann die Vorwürfe eingeräumt habe. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

Einige japanische Medien berichteten zudem, dass der Verdächtige bei der Registrierung für den Lieferdienst den Namen einer anderen Person verwendet habe. Diese Information wird derzeit im Rahmen der Ermittlungen geprüft.

Mädchen informierte die Polizei

Ein bemerkenswerter Aspekt in diesem Fall ist, dass das betroffene Mädchen nach dem Vorfall selbstständig die Polizei verständigt hat.

Die japanische Polizei ermittelt derzeit, um alle Details des Vorfalls zu klären und die Handlungen des Verdächtigen rechtlich zu bewerten.

Zudem gilt das allgemeine Rechtsprinzip, dass der Verdächtige bis zur endgültigen gerichtlichen Bestätigung seiner Schuld als unschuldig gilt.

JapanTokioJiji PressBezirk ShinagawaKriminalität
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Ungewöhnliches „Lese-Rave“-Event in Japan findet statt (Video)Ungewöhnliches „Lese-Rave“-Event in Japan findet statt (Video)29 September 03:45Ungewöhnlicher Sushi-Bus startet in TokioUngewöhnlicher Sushi-Bus startet in Tokio25 August 10:44Starke Regenfälle lösen in Japan einen Notstand ausStarke Regenfälle lösen in Japan einen Notstand aus15 August 07:34Rekordhitze im Zoo fordert das Leben von drei LöwinnenRekordhitze im Zoo fordert das Leben von drei Löwinnen4 August 13:51In Japan dürfen Männer in Shorts zur Arbeit kommenIn Japan dürfen Männer in Shorts zur Arbeit kommen3 August 23:13Japans Bevölkerung fällt zum ersten Mal seit 42 Jahren unter 120 MillionenJapans Bevölkerung fällt zum ersten Mal seit 42 Jahren unter 120 Millionen29 Juli 16:01
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten