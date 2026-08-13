London hatte einst eine spezielle U-Bahn, die Briefe statt Fahrgäste beförderte

Im 20. Jahrhundert war unter London eine spezielle U-Bahn in Betrieb, die nicht für Fahrgäste, sondern ausschließlich für den Transport von Postsendungen konzipiert war. Das heute als „Mail Rail“ bekannte System gilt als eines der ungewöhnlichsten Verkehrsprojekte Londons. Die Financial Times berichtete darüber.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde es wegen des Verkehrs auf Londons Straßen immer schwieriger, Postsendungen schnell durch die Stadt zu befördern. Um dieses Problem zu lösen, entstand die Idee, den Postdienst unter die Erde zu verlegen. Der Tunnelbau begann in den 1910er-Jahren, und das System wurde am 3. Dezember 1927 in Betrieb genommen.

Die Postbahn war etwa 10,5 Kilometer lang. Sie verband die wichtigsten Postsortierzentren Londons miteinander. Kleine elektrische Züge fuhren auf einer Schmalspur und verkehrten fahrerlos sowie automatisiert. Für die damalige Zeit galt dies als äußerst fortschrittliche Technologie.

Das System war 76 Jahre lang bis 2003 in Betrieb. Danach wurde der Betrieb der Mail Rail eingestellt, weil der Transport von Postsendungen mit Autos und anderen Fahrzeugen effizienter und wirtschaftlich sinnvoller geworden war.

Interessanterweise ist diese ungewöhnliche Bahn nicht vollständig verschwunden. Ein Teil im Gebiet Mount Pleasant wurde erhalten und 2017 zu einer Besucherattraktion des London Postal Museum umgewandelt. Heute können Besucher mit einem speziellen Zug durch den unterirdischen Tunnel fahren und die Strecken sehen, auf denen einst Briefe transportiert wurden.

So wurden in London einst nicht Menschen, sondern Millionen von Briefen mit unterirdischen Zügen befördert. Für ihre Zeit war diese Anlage eine außergewöhnliche technische Lösung, die die Postzustellung beschleunigte.