London hatte einst eine spezielle U-Bahn, die Briefe statt Fahrgäste beförderte

·4·Welt
London hatte einst eine spezielle U-Bahn, die Briefe statt Fahrgäste beförderte

Im 20. Jahrhundert war unter London eine spezielle U-Bahn in Betrieb, die nicht für Fahrgäste, sondern ausschließlich für den Transport von Postsendungen konzipiert war. Das heute als „Mail Rail“ bekannte System gilt als eines der ungewöhnlichsten Verkehrsprojekte Londons. Die Financial Times berichtete darüber.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde es wegen des Verkehrs auf Londons Straßen immer schwieriger, Postsendungen schnell durch die Stadt zu befördern. Um dieses Problem zu lösen, entstand die Idee, den Postdienst unter die Erde zu verlegen. Der Tunnelbau begann in den 1910er-Jahren, und das System wurde am 3. Dezember 1927 in Betrieb genommen.

Die Postbahn war etwa 10,5 Kilometer lang. Sie verband die wichtigsten Postsortierzentren Londons miteinander. Kleine elektrische Züge fuhren auf einer Schmalspur und verkehrten fahrerlos sowie automatisiert. Für die damalige Zeit galt dies als äußerst fortschrittliche Technologie.

Kleine Züge und Mitarbeiter stehen an einem Bahnhof in einem unterirdischen Tunnel.

Das System war 76 Jahre lang bis 2003 in Betrieb. Danach wurde der Betrieb der Mail Rail eingestellt, weil der Transport von Postsendungen mit Autos und anderen Fahrzeugen effizienter und wirtschaftlich sinnvoller geworden war.

Interessanterweise ist diese ungewöhnliche Bahn nicht vollständig verschwunden. Ein Teil im Gebiet Mount Pleasant wurde erhalten und 2017 zu einer Besucherattraktion des London Postal Museum umgewandelt. Heute können Besucher mit einem speziellen Zug durch den unterirdischen Tunnel fahren und die Strecken sehen, auf denen einst Briefe transportiert wurden.

So wurden in London einst nicht Menschen, sondern Millionen von Briefen mit unterirdischen Zügen befördert. Für ihre Zeit war diese Anlage eine außergewöhnliche technische Lösung, die die Postzustellung beschleunigte.

Ein grüner Zug fährt auf den Gleisen durch einen beleuchteten unterirdischen Tunnel.
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Chinesen entwickeln „Luftabwehr“ gegen MückenChinesen entwickeln „Luftabwehr“ gegen MückenHeute, 15:18Selenskyjs vier Bitten an Trump: Was fordert Kiew von den USA?Selenskyjs vier Bitten an Trump: Was fordert Kiew von den USA?Heute, 14:37Astronomen entdecken ein ungewöhnliches neues kosmisches ObjektAstronomen entdecken ein ungewöhnliches neues kosmisches ObjektHeute, 14:33In den USA werden erstmals seit 16 Jahren an einem Tag drei Menschen hingerichtetIn den USA werden erstmals seit 16 Jahren an einem Tag drei Menschen hingerichtetHeute, 14:22Der „Ringkampf“ eines Dagestaners mit einem Bären erschütterte das Internet (Video)Der „Ringkampf“ eines Dagestaners mit einem Bären erschütterte das Internet (Video)Heute, 14:17Ex-Freund ließ seinen Namen 250-mal auf den Körper einer Frau tätowierenEx-Freund ließ seinen Namen 250-mal auf den Körper einer Frau tätowierenHeute, 12:22
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert