Google Assistant macht 2026 der Gemini-KI Platz

Google hat das genaue Datum bekannt gegeben, an dem der schrittweise Rückzug seines beliebten Sprachassistenten Google Assistant und die Ablösung durch die fortschrittlichere Gemini-KI beginnen. Laut ixbt.com wird diese wichtige Änderung die täglichen Gewohnheiten von Millionen Nutzern im Umgang mit ihren Gadgets grundlegend verändern. Ixbt.com berichtet darüber .

Offiziellen E-Mails an die Nutzer zufolge beginnt die Ablösung von Google Assistant durch Gemini am 4. September 2026. Der Übergang soll mehrere Wochen dauern. In dieser Zeit werden die Geräte schrittweise auf das neue KI-System umgestellt.

Welche Geräte wechseln zu Gemini?

Die erste Update-Welle umfasst vor allem Smartphones mit Android, Wear OS-Smartwatches und kompatible Ohrhörer. Auf diesen Geräten wird Gemini den bisherigen Sprachassistenten vollständig ersetzen.

Die Änderungen betreffen auch Android Auto. Ursprünglich wollte Google den Prozess bereits Anfang 2026 abschließen, doch der Zeitplan wurde leicht nach hinten verschoben. In der Zwischenzeit wurde Gemini weiter verbessert, sodass die KI natürliche Sprache nun deutlich besser versteht und alltägliche Aufgaben leistungsfähiger erledigt.

Funktionen, die erhalten bleiben

Nicht alle Geräte werden gleichermaßen aktualisiert. Autos mit installierten Google-Diensten, smarte Lautsprecher und Displays sowie andere Haushaltsgeräte mit Unterstützung für Google Assistant werden weiterhin unverändert funktionieren.

Auch nach dem vollständigen Abschluss der Migration können Nutzer den Assistenten weiterhin auf die gewohnte Weise aufrufen. Dazu genügt ein Sprachbefehl oder ein langer Druck auf die Ein-/Aus-Taste. Auf dem Bildschirm wird jedoch anstelle des alten Google Assistant Gemini aktiviert.