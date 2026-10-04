Aufstieg im FIFA-Ranking: Usbekistan klettert nach zwei großen Siegen auf Platz 59

Die aufeinanderfolgenden glänzenden und überzeugenden Siege der usbekischen Nationalmannschaft in internationalen Freundschaftsspielen haben sich positiv auf ihre Position auf der Weltbühne ausgewirkt. Nach den Siegen gegen die kontinentalen Schwergewichte Iran und Syrien sind die „Weißen Wölfe“ im Live-Ranking der FIFA auf Platz 59 geklettert.

Stand 3. Oktober hat unsere Nationalmannschaft insgesamt 1420,31 Punkte erreicht. Dies bedeutet einen wichtigen Sprung um einen Platz im Vergleich zum vorherigen offiziellen Wert (Platz 60).

+10,58 Punkte aus zwei Spielen: Analyse der Zahlen und Siege

Unsere Vertreter haben in den letzten Spielen nicht nur schönen Fußball gezeigt, sondern auch maximal für das Ranking profitiert:

3:1-Sieg gegen den Iran: Das Spiel gegen einen der kontinentalen Giganten am 24. September brachte unserer Nationalmannschaft beträchtliche +6,83 Ranking-Punkte ein;

4:1-Kantersieg gegen Syrien: Dank des deutlichen Sieges in Taschkent am 1. Oktober erhöhte sich das Konto um weitere +3,75 Punkte.

Somit brachten die letzten beiden Spiele der usbekischen Nationalmannschaft insgesamt 10,58 Ranking-Punkte ein.

Top-60-Status: Knapper Abstand zu Bosnien, Katar überholt

In diesem Teil der Rangliste herrscht ein extrem intensiver und enger Wettbewerb:

Platz 58 (Bosnien und Herzegowina): Nach einem 1:1-Unentschieden gegen Schweden kommen die Bosnier auf 1420,36 Punkte. Der Abstand zwischen Usbekistan und Bosnien beträgt nun nur noch 0,05 Punkte; beträgt;

Platz 59 (Usbekistan): 1420,31 Punkte;

Platz 60 (Katar): 1416,28 Punkte — unsere Landsleute haben eine weitere starke asiatische Nationalmannschaft hinter sich gelassen;

Platz 61 (Tunesien): 1415,38 Punkte.

Nächste Herausforderung: Das zentrale Duell in Seoul

Unsere Nationalmannschaft bereitet sich auf den nächsten ernsthaften Test vor, um ihr Ranking weiter zu verbessern und den Schritt in die Top 50 zu wagen. Am 6. Oktober treten unsere Vertreter auswärts gegen die Südkorea Nationalmannschaft an, bei der die Top-Stars des Kontinents versammelt sind.

Ein positives Ergebnis in diesem Auswärtsspiel könnte Usbekistan in der internationalen Tabelle noch weiter nach oben bringen.