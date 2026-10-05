Sieg für Portugal ohne Ronaldo: Was passierte am 4. Spieltag der Nations League?

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Sieg für Portugal ohne Ronaldo: Was passierte am 4. Spieltag der Nations League?

In Europa hat der 4. Spieltag der Nations League begonnen. Die Begegnungen in der Liga A boten den Fans intensive Duelle, überraschende Unentschieden und beeindruckende Comeback-Siege.

Zu den zentralen Ereignissen des Spieltags zählen der wichtige Sieg Portugals Cristiano Ronaldoohne ihn, der Punktverlust Deutschlands bei Griechenland sowie die souveräne Leistung der Niederlande in Amsterdam.

Portugal – Norwegen: Ramos und Cancelo durchbrechen die Haaland-Mauer

Der Tabellenführer der Gruppe 4, die portugiesische Nationalmannschaft, empfing zu Hause Norwegen Erling Haaland und Martin Ødegaard. In einem hart umkämpften Spiel sicherten sich die Gastgeber einen 2:1-Comeback-Sieg:

  • 36. Minute | 0:1: Gäste-Verteidiger Kristoffer Ajer erzielte den Führungstreffer für die Norweger;

  • 38. Minute | 1:1: Nur zwei Minuten später glich João Cancelo mit einem sehenswerten Treffer aus;

  • 79. Minute | 2:1: Gonçalo Ramos entschied die Partie – der Stürmer erzielte in der Schlussphase das entscheidende Tor und sicherte seinem Team den Sieg.

Nach diesem Erfolg festigt Portugal mit 12 Punkten aus 4 Spielen die Tabellenführung. Norwegen bleibt mit 3 Punkten auf dem letzten Platz.

Deutschland lässt Punkte in Athen, Niederlande festigt Tabellenführung

  • Griechenland – Deutschland 0:0: In Athen gelang es der Mannschaft von Julian Nagelsmann nicht, die griechische Defensive zu knacken. Nach 90 Minuten endete das umkämpfte Spiel torlos. Deutschland bleibt mit 5 Punkten auf Platz 3, während das sensationelle Griechenland mit 8 Punkten den 2. Platz hält.

  • Niederlande – Serbien 2:1: Die „Oranje“ stieß gegen Serbien auf erbitterten Widerstand. Auf den Treffer von Teun Koopmeiners in der 31. Minute antworteten die Serben durch ein Tor von Cvetković. Die Entscheidung fiel in der 72. Minute durch den eingewechselten Joshua Zirkzee. Der Sieg macht die Niederlande mit 8 Punkten zum Gruppenersten (Serbien steht weiterhin bei 0 Punkten).

  • Wales – Dänemark 0:1: Die Skandinavier holten auswärts wichtige 3 Punkte. Das einzige Tor erzielte Rasmus Højlund in der 75. Minute durch einen souverän verwandelten Elfmeter.

Alle Ergebnisse und offizielle Spielberichte:

Griechenland – Deutschland 0:0

  • Griechenland: Solakis, Saliakas, Mavropanos (Retsos, 78.), Koulierakis, Tsimikas, Masouras, Kourbelis (Mouzakitīs, 68.), Zafeiris, Kyziridis (Androutsos, 46.), Pavlidis, Ioannidis (Kostoulas, 88.).

  • Deutschland: Urbig, Thiaw, Anton, Raum, Karl (El Mala, 64.), Pavlovic, Bischof (Conte, 83.), Scherhant, Wirtz, Burkardt (Voltemade, 64.).

Niederlande – Serbien 2:1

  • Tore: Koopmeiners (31.), Zirkzee (72.) – Cvetković (35.).

  • Niederlande: Verbruggen, Dumfries, van Dijk, Koopmeiners, van de Ven, Gravenberch, Veerman (Hato, 58.), Reijnders (Timber, 82.), Summerville, Lang (van Bommel, 58.), Merdink (Zirkzee, 46.).

  • Serbien: Milinković-Savić, Gudelj, Babić, Pavlović, Terzić (Kostić, 74.), Nedeljković, Stanković (Maksimović, 66.), Lukić, Samardžić (Živković, 73.), Cvetković, Tadić.

Portugal – Norwegen 2:1

  • Tore: Cancelo (38.), Ramos (79.) – Ajer (36.).

  • Portugal: Costa, Cancelo (Dalot, 63.), Dias, Veiga, Mendes, Palhinha (Neves, 63.), Conceição, Vitinha, Fernandes, Ramos, Félix.

  • Norwegen: Selvik, Aursnes, Ajer, Østigård, Wolfe, Berge, Berg, Schjelderup, Ødegaard, Nusa (Bobb, 74.), Haaland (Larsen, 67.).

Ergebnisse weiterer Spiele:

  • Irland – Israel 1:1 (Tore: Parrott 39. Elfmeter – Pérez 47.)

  • Wales – Dänemark 0:1 (Tor: Højlund 75. Elfmeter)

  • Aserbaidschan – Litauen 1:0 (Tor: Haybulayev 25.)

  • Malta – Andorra 1:0 (Tor: Teuma 49.)

  • Kosovo – Österreich 1:1 (Tore: Asllani 70. – Lang 85.)

Cristiano RonaldoErling HaalandTeun KoopmeinersNations LeagueGruppe 4
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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