Skandal um „angeklebte“ Haare am Flugzeug: Erling Haaland verklagt große Fluggesellschaft

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Skandal um „angeklebte“ Haare am Flugzeug: Erling Haaland verklagt große Fluggesellschaft

Der Starstürmer von Manchester Cityhat eine Klage gegen die bekannte norwegische Fluggesellschaft Norwegian Air Shuttle eingereicht. Der Grund für diesen drastischen Schritt des Torjägers war eine Werbekampagne des Unternehmens, die zwar als kreativ gedacht war, jedoch ohne seine Zustimmung erfolgte.

The Touchline Laut einem Bericht von hat der Fluganbieter die persönliche Marke und das Erscheinungsbild des Fußballstars rechtswidrig genutzt, um den Ticketverkauf anzukurbeln.

Was war in der Werbung zu sehen?

Die Marketingexperten der Fluggesellschaft hatten in einem Werbespot Haalands weltberühmte, charakteristische Frisur mittels Fotomontage direkt auf ein Flugzeugbild übertragen:

  • Über dem Bild stand lobend: „Wir haben noch nie so norwegisch ausgesehen!“ lautete der provokante Slogan.

  • Auf diese Weise bewarb das Unternehmen Flugtickets mithilfe des persönlichen Images des Fußballers.

Für diese Werbung wurde jedoch weder von Haaland selbst noch von seinem Team, das seine Medienrechte verwaltet, eine Genehmigung eingeholt. Da der Stürmer seine Persönlichkeitsrechte grob verletzt sah, wandte er sich an die Justiz, um den Fall auf rechtlichem Wege zu klären.

Unaufhaltsame Produktivität auf dem Platz

Trotz des Rechtsstreits bleibt Erling auf dem Platz eine echte Tormaschine. Zu Beginn der Saison 2026/2027 hat der Stürmer im Trikot von Manchester CityManchester Cityin 7 Spielen bereits 7 Tore erzielt und zeigt damit eine beeindruckende Bilanz.

Erling HaalandManchester CityNorwegian Air ShuttleRechtsstreitFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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