Die Diskussionen um einen möglichen Transfer eines weiteren Stars zum US-Klub Inter Miami nehmen an Fahrt auf. Es gab Berichte, dass der brasilianische Stürmer Neymar sich seinen ehemaligen Teamkollegen Lionel Messi und Luis Suárez anschließen könnte. Der ehemalige Stürmer Giuseppe Rossi warnte jedoch in einem Interview mit GOAL, dass solche Transfers das sportliche Niveau der nordamerikanischen Liga negativ beeinflussen könnten. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Es ist bekannt, dass die Major League Soccer (MLS) in den letzten Jahren durch die Verpflichtung weltbekannter Stars massiv an Aufmerksamkeit gewonnen hat. Von David Beckham und Steven Gerrard bis hin zu Zlatan Ibrahimović und Wayne Rooney haben berühmte Spieler ihren amerikanischen Traum verwirklicht. Im Jahr 2023 wechselte auch der achtfache Ballon d'Or-Gewinner Lionel Messi nach Übersee und wurde zur Hauptattraktion der Liga, woraufhin ihm mehrere bekannte Gesichter nach Miami folgten.

Laut Goal.com wird Neymar als nächster Kandidat gehandelt, der nach einer schwierigen Zeit in seiner Heimat bei Santos nach Florida wechseln könnte. Aus Marketing-Sicht ist die Verpflichtung des besten Torschützen der brasilianischen Nationalmannschaft ein sehr starker Schritt, um die Popularität der Liga zu steigern. Der 34-jährige Spieler hatte jedoch zuletzt aufgrund von Verletzungen und mangelnder Spielpraxis bei Verein und Nationalmannschaft mit Schwierigkeiten zu kämpfen.

MLS-Entwicklung und Marketingstrategie

In einem Interview in Zusammenarbeit mit BetBrothers kritisierte der ehemalige Stürmer Giuseppe Rossi die Transferpolitik der US-Meisterschaft scharf. Seiner Meinung nach jagt die MLS-Führung nur dem Hype und dem Marketing hinterher und vergisst das Hauptproblem: die Qualität des Spiels auf dem Platz. Wenn das Ziel darin besteht, das Niveau der europäischen Top-5-Ligen zu erreichen, sind die Fortschritte in diese Richtung zu langsam.

Eine Wiedervereinigung von Neymar mit Lionel Messi und Luis Suárez mag für Fußballfans nostalgisch und interessant wirken. Dennoch betonte der Experte, dass solche Schritte nicht dazu dienen, das allgemeine Niveau der Meisterschaft zu heben. Die Ligenführung wurde dafür kritisiert, dass sie sich mehr auf Social-Media-Engagement und Klicks konzentriert als auf echte Fußballstandards.

Bisher ist Neymars Wechsel in die USA nicht offiziell bestätigt, aber die Transfergerüchte reißen nicht ab. Während die Ansammlung von Stars im Kader von Inter Miami den kommerziellen Erfolg des Teams sichert, glauben Sportexperten, dass ein solcher Ansatz die Entwicklung der Meisterschaft langfristig behindern könnte.