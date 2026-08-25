Starke Sonneneruptionen haben begonnen: Aktivität sprunghaft angestiegen

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Starke Sonneneruptionen haben begonnen: Aktivität sprunghaft angestiegen

In der Nacht zum 25. August wurden starke Sonneneruptionen registriert. Wissenschaftler weisen darauf hin, dass solche Explosionen in Zukunft zu geomagnetischen Stürmen auf der Erde führen könnten.

Nach Angaben des Labors für Sonnenastronomie ist die Sonnenaktivität seit Mitternacht sprunghaft angestiegen. Zum Zeitpunkt der Berichterstattung wurden drei starke Eruptionen der M-Klasse beobachtet. Diese gehören in der fünfstufigen Klassifizierung zu den Eruptionen hohen Grades.

Experten stellen fest, dass ein großes aktives Zentrum auf der Sonnenoberfläche unerwartet wieder aktiv geworden ist. Besonders bemerkenswert ist, dass sich dieses Zentrum derzeit im zentralen Teil der der Erde zugewandten Sonnenscheibe befindet. Daher besteht die Möglichkeit, dass starke Explosionen von dort direkte Auswirkungen auf die Erde haben könnten.

Diese Sonnenfleckengruppe wurde von Experten fast eine Woche lang beobachtet. Aufgrund eines deutlichen Rückgangs der Aktivität in den letzten Tagen gab es jedoch die Vermutung, dass das Zentrum seine Energie erschöpft habe. Die neuen Eruptionen haben diese Hypothese widerlegt.

Bisher gibt es keine genaue Prognose für Plasmaauswürfe in Richtung Erde oder den Beginn eines geomagnetischen Sturms. Dennoch bleibt die Wahrscheinlichkeit für ein solches Ereignis bestehen.

Wissenschaftler betonen, dass bisher keine Eruptionen der stärksten Kategorie registriert wurden. Daher gibt es keinen Grund, die Situation als historisches Rekordereignis einzustufen. Die Entwicklung der Sonnenaktivität in den kommenden Tagen wird jedoch genau beobachtet.

Experten betonen, dass der 25. August ein entscheidender Tag ist, um festzustellen, ob es sich um eine vorübergehende Aktivitätsspitze handelt oder ob sich die Eruptionen weiter verstärken werden.

SonneSonneneruptionenGeomagnetischer SturmWeltraumwetterAstronomie
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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