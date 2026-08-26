Garmin Fenix 9 Pro vorgestellt: Flaggschiff-Uhr mit bis zu 291 Tagen Akkulaufzeit

Das renommierte Unternehmen Garmin hat offiziell seine neueste Flaggschiff-Smartwatch, die Garmin Fenix 9 Pro, vorgestellt. Laut ixbt.com vereint das High-Tech-Gadget nicht nur ein robustes Titangehäuse, sondern auch fortschrittliche Funktionen wie eine lange Akkulaufzeit und Satellitenkommunikation, was einen wichtigen Schritt für Sportler und Reisende unter extremen Bedingungen darstellt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet darüber.

Die neuen Smartwatches werden je nach Bedarf in den Größen 43, 47 und 51 mm erhältlich sein. Das kleine Modell verfügt über einen 1,3-Zoll-Bildschirm, das mittlere über ein 1,4-Zoll-Display, während die 51-mm-Version ein 1,5-Zoll-AMOLED-Panel bietet. Die maximale Helligkeit dieser Bildschirme beträgt 3000 nit, was das Ablesen der Daten selbst bei direkter Sonneneinstrahlung sehr komfortabel macht.

Displaytypen und rekordverdächtige Autonomie

Neben AMOLED-Bildschirmen für die 47- und 51-mm-Versionen bietet der Hersteller auch ein transflektives MiP-Display mit integrierten Solarelementen an. Obwohl es bei der Farbwiedergabe etwas hinter AMOLED zurückbleibt, ist es bei der Akkuschonung unübertroffen. Insbesondere das 51-mm-Modell Garmin Fenix 9 Pro Solar kann im Normalmodus bis zu 57 Tage und im Energiesparmodus bei ausreichender Sonneneinstrahlung bis zu 291 Tage durchhalten.

Das Gehäuse des Geräts besteht vollständig aus einer hochwertigen Titanlegierung und ist etwas dünner als bei der vorherigen Generation. Die Uhr ist gemäß dem 10 ATM-Standard bis zu 43 Meter wasserdicht. Der interne Speicher wurde verdoppelt und beträgt nun 64 GB, was es dem Benutzer ermöglicht, zahlreiche Karten und Musikstücke zu speichern.

Kommunikationsmöglichkeiten und Software

Besonders erwähnenswert ist, dass Käufer optional die inReach-Version mit LTE-Modem und Satellitenkommunikation wählen können. Dies ermöglicht die Kommunikation auch in abgelegenen Gebieten weit abseits von Mobilfunknetzen, wobei für diese Dienste ein separates Abonnement erforderlich ist. Im Softwarebereich wurde die Garmin Epic-Funktion hinzugefügt, mit der mehrtägige Aktivitäten zu einer einzigen Reise zusammengefasst sowie Fotos und Vitalstatistiken hinzugefügt werden können.

Zudem wurde die Benutzeroberfläche, insbesondere bei der Arbeit mit topografischen Karten, weiter optimiert. Die eingebaute LED-Taschenlampe kann nun weißes, rotes und grünes Licht abgeben. Der Elevate 5-Sensor zur Gesundheitsüberwachung ist unverändert geblieben und bietet weiterhin die Messung von Herzfrequenz, Blutsauerstoffgehalt, Hauttemperatur sowie die EKG-Aufzeichnung.

GPS-Navigation, NFC mit Unterstützung für Garmin Pay sowie ein breites Funktionsspektrum für Sport und Freizeit wurden beibehalten. Berichten zufolge beginnt der Startpreis für die Garmin Fenix 9 Pro AMOLED- und Solar-Versionen bei 1100 Dollar, während die 51-mm-Modelle auf 1200 Dollar geschätzt werden. Für die inReach-Modifikation mit LTE und Satellitenkommunikation kommen weitere 100 Dollar hinzu. Der offizielle Verkaufsstart des Geräts ist für den 28. August geplant.