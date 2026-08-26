Aufruhr nach Video einer Bloggerin über eine „Geldstrafe fürs Lachen“

In Kasachstan, Eine 22-jährige Bloggerin erregte öffentliches Aufsehen, nachdem sie in sozialen Medien ein Video verbreitete, in dem sie behauptete, eine Geldstrafe fürs Lachen erhalten zu haben. Das Innenministerium des Landes wies diese Behauptung jedoch zurück.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 1:00 Uhr nachts. Streifenbeamte stellten ein Auto mit offenen Fenstern fest, aus dem laute Musik drang und in dem junge Frauen Lärm machten.

Zunächst erhielten sie lediglich eine mündliche Verwarnung.

Nach der Verwarnung geriet die Bloggerin in einen Streit mit den Polizeibeamten. Zudem leistete sie den rechtmäßigen Anweisungen keine Folge und filmte den Vorfall mit ihrem Handy.

Daraufhin wurden mehrere Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit dem Vorfall registriert.

Die Polizei stellte klar, dass die Bloggerin nicht für das Lachen bestraft wurde, sondern aufgrund anderer Verstöße zur Verantwortung gezogen wurde. Gegen die Bloggerin wurden Maßnahmen wegen Störung der Nachtruhe, Nichtbefolgung polizeilicher Anweisungen, geringfügiger Ruhestörung und der Verbreitung falscher Informationen eingeleitet.