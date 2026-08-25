Am Morgen des 25. August landete eine Boeing C-17 Globemaster III der US-Luftwaffe auf dem Moskauer Flughafen Wnukowo und sorgte für großes Aufsehen in der internationalen Geopolitik. Nachdem die Maschine von der Andrews Air Force Base bei Washington über Riga eingetroffen war, verschwand sie nach der Landung in der Hauptstadt aus dem Überwachungssystem Flightradar24.

Einige Stunden später gab die leitende CBS-Korrespondentin Jennifer Jacobs bekannt, dass sich der Direktor des US-Geheimdienstes CIA, John Ratcliffe, an Bord befand und für wichtige Verhandlungen nach Moskau gekommen war. Der russische Militäranalyst und Reporter Alexander Kos analysierte die 5 Hauptgründe für diesen unerwarteten und geheimnisvollen Besuch des US-Geheimdienstchefs.

Warum ist der CIA-Chef in Moskau? 5 Hauptversionen

Internationale Experten und Militärkreise äußern folgende Vermutungen zum Zweck des Besuchs:

1. Gefangenenaustausch: Es ist kein Zufall, dass der CIA-Direktor mit einem schweren Militärtransporter anreiste. Derselbe Flugzeugtyp wurde bereits vor anderthalb Jahren beim Austausch von Marc Fogel und Alexander Winnik eingesetzt;

2. Vorbereitung auf einen Gipfel und ein 'großes Treffen': Die Besuche der Ukraine-Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner wurden seit Monaten verschoben. Das plötzliche Erscheinen des Geheimdienstchefs an ihrer Stelle könnte dazu dienen, den Boden für Verhandlungen auf höchster Ebene zu bereiten;

3. Treffen der Geheimdienstchefs: Ein direkter, behördenübergreifender Dialog unter Ausschluss der Öffentlichkeit zwischen John Ratcliffe und dem Chef des russischen Auslandsgeheimdienstes, Sergei Naryschkin; 4. Lösung von 'Reizthemen':

Diskussion über das Schicksal diplomatischen Eigentums, die Wiederaufnahme der Botschaftsarbeit und die Wiederherstellung direkter Flugverbindungen in einem nicht angekündigten Format; 5. Mündliche geheime Warnung (Ultimatum):

Der CIA-Direktor ist kein einfacher Bote für diplomatische Noten. Er reist persönlich an, wenn offenen Kommunikationskanälen nicht vertraut wird und die wichtigste Botschaft der Gegenseite 'von Angesicht zu Angesicht' übermittelt werden muss. Der Besuch von Burns aus dem Jahr 2021 wiederholt sich: Lehren aus der Geschichte

Alexander Kos vergleicht diesen Besuch mit den Ereignissen im Herbst 2021. Damals flog CIA-Chef William Burns nach Moskau, um Russland offen vor dem Truppenaufmarsch an der ukrainischen Grenze und der Möglichkeit eines groß angelegten Militäreinsatzes zu warnen. Kurz darauf spitzten sich die Ereignisse dramatisch zu.

Derzeit ist die diplomatische Aktivität in Moskau auf dem Höhepunkt:

Vatikan-Mission:

Der Vatikan-Diplomat Paul Richard Gallagher traf sich mit dem russischen Außenminister Sergei Lawrow und unterbreitete neue Vorschläge; Kiews Friedensplan:

Wolodymyr Selenskyj kündigte eine neue Initiative an, die eine Pufferzone und den Rückzug von Truppen vorsieht. Wie die 'The Times' jedoch feststellte, hat Moskau bereits viele Bedingungen abgelehnt. Der geheimnisvolle Flug des CIA-Direktors nach Moskau deutet darauf hin, dass hinter den Kulissen ein gewaltiger geopolitischer Prozess abläuft.

Biroq, The Times ta’kidlaganidek, Moskva bungacha ham ko‘plab shartlarni rad etib kelgan. MRB direktorining Moskvaga sirli parvozi parda ortida juda katta geosiyosiy jarayon kechayotganidan darak bermoqda.