Historischer Temperaturrekord in den Weltmeeren erneut gebrochen

Seit Beginn der Aufzeichnungen in den Weltmeeren wurde die höchste globale Temperatur verzeichnet. Dieser Rekord, der bei Wissenschaftlern große Besorgnis auslöst, zeigt, dass sich die Erwärmung der Ozeane immer weiter verstärkt.

Laut Daten des europäischen Copernicus Erdbeobachtungsprogramms erreichte die durchschnittliche globale Meeresoberflächentemperatur am 22. August 2026 21,1 Grad Celsius.Dieser Wert liegt noch über dem bisherigen Rekord.

Der vorherige Höchstwert lag bei 21,09 Grad und wurde im März 2024 gemessen.

Dass der Rekord im August aufgestellt wurde, beunruhigt die Wissenschaftler.

Experten betonen, dass es besonders bemerkenswert ist, dass der neue Rekord ausgerechnet im August erreicht wurde.

Normalerweise treten die höchsten globalen Meeresoberflächentemperaturen während des Sommers auf der Südhalbkugel auf. Daher ist es üblich, im März und April hohe Werte zu beobachten.

Doch diesmal wurde der Rekord im August gebrochen.

Forscher vermuten, dass eine solche drastische Erwärmung durch das gleichzeitige Auftreten des El-Niño-Phänomens und der durch menschliche Aktivitäten seit Jahrzehnten vorangetriebenen globalen Erwärmung verursacht worden sein könnte. bir vaqtda ta’sir qilgan bo‘lishi mumkinligini bildirmoqda.