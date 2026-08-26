Ein einfacher Faden an der Tür könnte Sie zum Ziel von Einbrechern machen!

In sozialen Netzwerken verbreiten sich Warnungen, dass Einbrecher dünne Fäden an Türen hinterlassen, um festzustellen, ob jemand zu Hause ist. Es heißt, wenn der Faden über mehrere Tage an seinem Platz bleibt, könnte dies darauf hindeuten, dass die Bewohner für längere Zeit abwesend sind.

Den verbreiteten Warnungen zufolge könnten Kriminelle einen kaum wahrnehmbaren Faden im Türbereich hinterlassen.

Wenn der Hausbesitzer:

den Faden bemerkt und entfernt;

die Tür häufig öffnet und schließt;

oder sich dessen Position ändert, kann daraus geschlossen werden, dass jemand in der Wohnung ist.

Umgekehrt wird vermutet, dass ein über Tage unberührter Faden den Schluss zulässt, dass das Haus leer steht. Man sollte jedoch bedenken, dass diese Informationen bisher nur auf Warnungen in sozialen Medien basieren. Dennoch ist es eine wichtige Vorsichtsmaßnahme, auf fremde oder verdächtige Zeichen zu achten und bei Bedarf die Strafverfolgungsbehörden zu kontaktieren.