Dramatisches Unentschieden in Samarkand: Tor in der 87. Minute raubt Pakhtakor den Sieg
Usbekische Superliga Eines der kompromisslosesten und intensivsten Spiele des 19. Spieltags fand in Samarkand statt. Der städtische Klub Dynamo empfing den Meisterschaftsanwärter Pakhtakor aus Taschkent.
Die Partie, die den Fans große Spannung bot, endete durch intensive Angriffe in den Schlussminuten mit einem hart umkämpften 1:1-Unentschieden.
Wende in der zweiten Halbzeit: Erkinovs Tor und die Antwort in der 87. Minute
Der Spielstand wurde in der zweiten Halbzeit eröffnet:
Erkinovs präziser Treffer: In der 62. Minute der Partie brachte der talentierte Mittelfeldspieler der „Löwen“ Khojimat Erkinov den Ball im gegnerischen Tor unter und brachte die Gäste aus Taschkent in Führung;
Der Wille der Samarkander: Nach dem Rückstand verstärkte Dynamo den Druck und wurde kurz vor Ende der regulären Spielzeit belohnt. In der 87. Minute verwertete Firdavs Abdurahmonov eine Vorlage des eingewechselten Behruz Oblakulov zum Ausgleich.
Spielbericht:
Dynamo: Nemanov, Radayev, Shtefan, Amonov (Oblakulov, 62), Jumaboyev, Abdusalomov, Khudoyberdiyev, Urmonjonov (Tokhtasinov, 62), Stanojevic, Khaydarevic (Haydarov, 62), Abdurahmonov;
Pakhtakor: Quvvatov, Saitov, Abdumajidov, Mozgovoy, Nasrullayev, Buriyev, Sobirkhodjayev, Ibrahimov (Alijonov, 90), Erkinov (Resan, 78), Flamarion (Hamdamov, 90), Chinedu (Ayman, 78).
Meisterschaftsrennen und Tabellensituation
Der Punktverlust in Samarkand hat erhebliche Auswirkungen auf den Kampf des Hauptstadtklubs um die Goldmedaillen:
Pakhtakor: Mit 40 Punkten belegen sie den 2. Platz, doch der Rückstand auf den Tabellenführer Neftchi Fergana ist auf 5 Punkte angewachsen;
Dynamo: Mit dem wertvollen Punktgewinn belegt das Team aus Samarkand mit 26 Zählern den 9. Tabellenplatz.
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