Der ehemalige Verteidigungsminister der Ukraine Michail Fjodorow international Reuters äußerte in einem ausführlichen Interview mit der Nachrichtenagentur scharfe und kritische Ansichten zur aktuellen Lage an der Front und in der Staatsführung. Der ehemalige Minister betonte, dass ein sehr schwieriger Wendepunkt erreicht sei, der über das Schicksal des Landes entscheide.

„Ich denke, wir haben einen Wendepunkt erreicht, der unseren weiteren Weg bestimmt. Aber es sieht so aus, als würden wir langsam, Schritt für Schritt, verlieren“, sagte der ehemalige Verteidigungsminister.

Korruption, Vetternwirtschaft und systemische Krise

Fjodorow nannte offen die Haupthindernisse, mit denen das Militär- und Staatssystem des Landes konfrontiert ist:

Innovationsstau: Das System zur schnellen Einführung moderner Technologien und Innovationen, die für militärische Operationen notwendig sind, ist zusammengebrochen;

Tief verwurzelte Korruption und Nepotismus: Vetternwirtschaft und Korruption in den Machtorganen schwächen das System von innen heraus;

Mangel an politischer Unabhängigkeit: Staatliche Institutionen verfügen nicht über die Unabhängigkeit und Freiheit, strategische Entscheidungen zu treffen.

Daher benötigt das Land nach Ansicht von Fjodorow dringend einen klaren Aktionsplan, um den militärischen Konflikt zu beenden und die systemische Krise zu überwinden.

Gründe für den Rücktritt und die Ernennung eines neuen Ministers

Der Abgang von Michail Fjodorow von seinem Posten und die Ereignisse darum herum:

Rücktritt am 14. Juli: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj entließ Fjodorow von seinem Posten. Das Staatsoberhaupt begründete diese Entscheidung mit schwerwiegenden Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Verteidigungsminister und dem Oberbefehlshaber der Streitkräfte Oleksandr Syrskyj ;

Öffentliche Proteste: Ab dem 16. Juli fanden in mehreren Regionen des Landes Proteste statt, in denen die Wiedereinsetzung von Fjodorow gefordert wurde;

Jewhen Chmara — der neue Minister: Trotz öffentlicher Proteste reichte Selenskyj die Kandidatur von Jewhen Chmara für die Leitung des Verteidigungsministeriums bei der Werchowna Rada ein, und am 19. August bestätigten die Parlamentsabgeordneten diesen Kandidaten offiziell.

Die offene und scharfe Aussage des ehemaligen Ministers wird als deutliches Zeichen für interne Widersprüche unter den Kiewer Beamten und die komplexe Lage an der Front gewertet.