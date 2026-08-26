Sensation in Navoi: Qizilqum besiegt Nasaf knapp!

Usbekische Superligaerlebte in der 19. Runde eine echte Überraschung. Im Heimspiel gegen den renommierten Nasaf aus Qarshi sicherte sich das Team aus Navoi, Qizilqum nach einem hart umkämpften Spiel einen wichtigen 1:0-Sieg. erzielte.

Obwohl beide Seiten während des gesamten Spiels gefährliche Angriffe starteten, entschieden die taktische Disziplin der Gastgeber und ihre Kaltschnäuzigkeit in den entscheidenden Momenten das Spiel.

Treffer in der 43. Minute: Nematkhonov erzielt das Siegtor

Die erste Halbzeit verlief intensiv und ausgeglichen:

Tor kurz vor der Pause: In der 43. Minute nutzte Qizilqum-Verteidiger Nodirkhon Nematkhonov eine günstige Gelegenheit im Strafraum der Gäste und überwand Torhüter Abduvohid Nematov (1:0);

Druck und Widerstand von Nasaf: In der zweiten Halbzeit nahm Nasaf mehrere Wechsel vor (Berdiyevs Schützlinge drängten auf den Ausgleich) und erhöhte den Druck. Die Defensive von Qizilqum unter der Leitung von Farhod Rahmatov ließ jedoch keinen Gegentreffer zu.

4 Verwarnungen und harte Zweikämpfe

Das Spiel war körperbetont und nervös, was sich auch in den gelben Karten des Schiedsrichters widerspiegelt:

Nodirkhon Nematkhonov und Jamshid Saidov wurden auf Seiten der Gastgeber verwarnt, während Zafarmurod Abdurahmatov und Abbos Gulomov für die Gäste die gelbe Karte sahen.

Tabellensituation und offizielles Protokoll

Nach diesem Sieg erhöhte Qizilqum sein Punktekonto auf 23 und festigte den 11. Platz in der Superliga. Nasaf verlor wichtige Punkte und bleibt mit 25 Zählern auf dem 9. Rang.

Superliga. 19. Spieltag

Qizilqum — Nasaf 1:0

Tor: Nodirkhon Nematkhonov (43).

Verwarnungen: Zafarmurod Abdurahmatov (42), Nodirkhon Nematkhonov (50), Abbos Gulomov (55), Jamshid Saidov (73).

Aufstellungen: