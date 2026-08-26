Rechnung beglichen: Merab Dvalishvili spricht offen vor der Trilogie gegen Petr Yan

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Rechnung beglichen: Merab Dvalishvili spricht offen vor der Trilogie gegen Petr Yan

Der ehemalige UFC-Bantamgewichtschampion, der berühmte georgische Kämpfer Merab Dvalishvili ehemaliger russischer Champion Petr Yan gab vor ihrem bevorstehenden Aufeinandertreffen eine scharfe Erklärung ab. Merab betonte, dass dieser Kampf im Oktagon für ihn nicht nur um einen Meistertitel geht, sondern um eine ernste persönliche Abrechnung.

Dvalishvili enthüllte, dass es in dem Duell gegen seinen langjährigen erbitterten Rivalen nicht primär darum geht, den Gürtel zu verteidigen oder zu gewinnen, sondern darum, Yan erneut in die Knie zu zwingen.

„Ich habe den Gürtel viermal gewonnen, das reicht mir“

Der georgische Kämpfer äußerte sich zu seinen Karrierezielen und seiner persönlichen Einstellung gegenüber Petr Yan:

„Ich bin ein echter Kämpfer und liebe es, im Oktagon zu kämpfen. Ich habe bereits viermal den Meisterschaftsgürtel gewonnen; das ist eine ausreichende Leistung für meine Karriere. Aber mein nächster Gegner ist Petr Yan.

Ja, dies ist offiziell ein Meisterschaftskampf, aber mein Hauptziel ist einzig und allein, ihn zu besiegen. Das ist für mich derzeit das Wichtigste. Der Meisterschaftsgürtel steht für mich nur an zweiter Stelle.“, — sagte Merab Dvalishvili.

24. Oktober: Historische Trilogie bei UFC 333

Die Rivalität zwischen den beiden starken Kämpfern hat sich bereits zu einer der intensivsten Konfrontationen in der MMA-Geschichte entwickelt:

  • Persönliche Fehde: Die Konflikte zwischen Dvalishvili und Yan beziehen sich nicht nur auf den sportlichen Wettbewerb, sondern auch auf Pressekonferenzen, scharfe Aussagen in den Medien sowie nationale und persönliche Ansichten;

  • Entscheidungskampf: Der dritte — entscheidende Kampf (Trilogie) zwischen Petr Yan und Merab Dvalishvili am 24. Oktober wird stattfinden UFC 333 im Rahmen der nummerierten Veranstaltung.

Es wird erwartet, dass dieser Kampf nicht nur die Bantamgewichtsmeisterschaft entscheidet, sondern auch einen endgültigen Schlussstrich unter ihre langjährige prinzipielle Rivalität zieht.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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