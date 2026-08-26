Navbahor sichert sich souveränen Auswärtssieg gegen Mash’al und zieht in die Top 3 ein!

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Navbahor sichert sich souveränen Auswärtssieg gegen Mash’al und zieht in die Top 3 ein!

Usbekische Superligaim Rahmen des 19. Spieltags war der Namanganer Klub Navbahor beim Außenseiter Mash’al in Muborak zu Gast. In einer hart umkämpften Partie sicherten sich die Gäste einen 2:0-Sieg und konnten ihr Punktekonto mit diesem wichtigen Erfolg aufbessern.

Die „Falken“ dominierten von Beginn an und entschieden das Spiel durch jeweils ein Tor in beiden Halbzeiten für sich.

Treffer in der 20. und 67. Minute: Die Dominanz aus Namangan

Die Spieler von Navbahor nutzten ihre Chancen effizient, um in Führung zu gehen und diese auszubauen:

  • Jaloliddinov eröffnet den Torreigen: Bereits in der 20. Minute traf der Spielmacher des Teams, Jasurbek Jaloliddinov, ins Tor der Gastgeber und brachte Namangan in Führung (0:1);

  • Joker Abdurahmonov setzt den Schlusspunkt: Der in der zweiten Halbzeit eingewechselte Shohruhbek Abdurahmonov (66. Minute) bestrafte die Abwehr von Mash’al nur eine Minute später in der 67. Minute und erhöhte auf 0:2.

8 Gelbe Karten und intensive Zweikämpfe

Die Intensität der Partie in Muborak spiegelte sich auch in der Anzahl der vom Schiedsrichter verteilten Gelben Karten wider:

  • Der Hauptschiedsrichter zeigte während des Spiels insgesamt 8 Verwarnungen an;

  • Der erfahrene Torhüter O‘tkir Yusupov und die Abwehrreihe der Gäste ließen keine ernsthaften Gefahren vor dem eigenen Tor zu.

Tabellensituation und offizielles Protokoll

Nach diesem Sieg erreichte Navbahor 37 Punkte und kletterte auf den 3. Platz der Superliga-Tabelle und setzt den Kampf um die Medaillenränge fort. Mash’al bleibt mit 4 Punkten am Tabellenende.

Superliga. 19. Spieltag

Mash’al — Navbahor 0:2

Tore: Jasurbek Jaloliddinov (20.), Shohruhbek Abdurahmonov (67.).

Verwarnungen: Pavel Bureyev (31.), Komiljon Tojiddinov (43.), Asadbek Rahimjonov (52.), Mahmud Jo‘raboyev (70.), Islombek Mamatkazin (75.), Nuriddin Nuriddinov (86.), Aleks Fernandes (88.), Strahinja Bošnjak (90.).

Mannschaftsaufstellungen:

  • Mash’al: Samandarbek Jo‘rabekov, Komiljon Tojiddinov, Sardor Abduraimov (Normurod Ko‘charov, 59.), Mahmud Jo‘raboyev, Nuriddin Nuriddinov, Tohirbek To‘xtasinov, Muhammadbobir Mo‘ydinov (Zafarbek Akramov, 59.), Ergash Ismoilov, Pavel Bureyev (Strahinja Bošnjak, 65.), Azizbek Choriyev (Drago Bumbar, 65.), Ahrorbek Rahimov.

  • Navbahor: O‘tkir Yusupov, Islombek Mamatkazin, Dilshodjon Komilov, Ruslanbek Jiyanov (Aleks Fernandes, 78.), Diyor Xolmatov (Shohruhbek Abdurahmonov, 66.), Husayn Norchayev, Asadbek Rahimjonov, Umar Adhamzoda (Georgiy Jgerenaya, 66.), Jasurbek Jaloliddinov (Teddy Benjamin, 78.), Muhammadqodir Hamraliyev, Muhammadali Usmonov (Vanya Ilić, 66.).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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