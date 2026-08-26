Benefiz der „Eisenbahner“: Lokomotiv erzielt 4 Tore gegen Bunyodkor!

Usbekische SuperligaIm Hauptstadt-Derby des 19. Spieltags erlebten wir ein intensives und torreiches Aufeinandertreffen. Im Stadion von Lokomotiv empfingen die gastgebenden „Eisenbahner“ das Team von Bunyodkor und sicherten sich einen souveränen und deutlichen 4:1-Sieg über ihren Rivalen.

Lokomotiv zeigte von Beginn an ein offensives und proaktives Spiel und entschied die Partie praktisch schon in der ersten Halbzeit mit drei Toren.

Ein Torregen ab der 6. Minute

Von Spielbeginn an überrumpelten die Gastgeber die gegnerische Abwehr:

Schnelles Tor durch Shodiboyev: Bereits in der 6. Spielminute eröffnete Shodiyor Shodiboyev den Torreigen und brachte Lokomotiv in Führung (1:0);

Treffer von Mirzayev und Yaxshiboyev: In der 36. Minute erhöhte der erfahrene Sardor Mirzayev auf 2:0, und in der 43. Minute erzielte einer der wichtigsten Offensivkräfte des Teams, Jasur Yaxshiboyev, das dritte Tor (3:0).

Zweite Halbzeit: Rakhmonovs Elfmeter und der Schlusspunkt durch Nurulloyev

In der zweiten Halbzeit drängten die „Schwalben“ auf eine Ergebnisverbesserung:

Verkürzung des Rückstands: In der 61. Minute verwandelte Bunyodkor-Kapitän Sardor Rakhmonov einen Elfmeter sicher und verkürzte den Abstand (3:1);

Antwort von Nurulloyev: Doch die Hoffnung der Gäste währte nicht lange. In der 70. Minute traf Suhrob Nurulloyev zum 4:1-Endstand.

Tabellensituation und Protokoll

Nach diesem wichtigen Sieg erreichte Lokomotiv 31 Punkte und kletterte auf den 5. Platz der Superliga-Tabelle. Das unterlegene Bunyodkor bleibt mit 19 Punkten in den unteren Rängen – der Gefahrenzone.

Superliga. 19. Spieltag

Lokomotiv — Bunyodkor 4:1

Tore: Shodiboyev (6), Mirzayev (36), Yaxshiboyev (43), Nurulloyev (70) — Rakhmonov (61, Elfmeter).

Verwarnung: Fahriddin Muhammadov (27, Bunyodkor).

Mannschaftsaufstellungen: