Über seinem Zenit? Ehemaliger Champion kritisiert Usyks aktuelle Form

Ein ehemaliger Profibox-Weltmeister und bekannter britischer Boxer Billy Joe Saunders der unangefochtene König im Schwergewicht Oleksandr Usyk und Großbritannien’s vielversprechendster Schwergewichts-Star Moses Itauma gab eine sensationelle Erklärung zu einem möglichen Kampf zwischen ihnen ab.

Laut Saunders ist der 21-jährige Itauma derzeit in der Lage, fast jeden Gegner zu besiegen, doch ein Duell mit Usyk hat an Wert verloren, da es nicht zum richtigen Zeitpunkt organisiert wurde.

„Nur Usyk kann Itauma stoppen, aber...“

Billy Joe Saunders lobte die Stärke des jungen britischen Boxers und verglich ihn mit Usyk:

„Im Moment könnte jeder Boxer der Division gegen Itauma verlieren — außer Oleksandr Usyk! Aber um ehrlich zu sein, möchte ich sie derzeit nicht gegeneinander kämpfen sehen. Wäre dieser Kampf vor zwei oder drei Jahren passiert, wäre es eine ganz andere Geschichte gewesen; es wäre ein wirklich intensiver und spannender Kampf geworden. Leider fand er damals nicht statt. Jeder Boxer hat sein eigenes ‚Verfallsdatum‘. Meiner persönlichen Meinung nach versucht Usyk derzeit nur, für das große Geld im Ring zu bleiben.“— erklärte Saunders.

29. August: Der größte Test in Itaumas Karriere

Moses Itauma steht kurz davor, den wichtigsten Schritt in seiner Profiboxkarriere zu machen:

Große Show in London: Am 29. August wird der 21-jährige Itauma im Londoner Ring gegen den erfahrenen und geschickten kroatischen Boxer Filip Hrgović antreten;

IBF-Meisterschaftsgürtel: In diesem Kampf steht der IBF-Weltmeistertitel im Schwergewicht auf dem Spiel.

Sollte Itauma die Hürde Hrgović erfolgreich nehmen, wird die Wahrscheinlichkeit eines Aufeinandertreffens mit der Schwergewichts-Elite — einschließlich Oleksandr Usyk — zweifellos steigen.