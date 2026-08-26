Enzo Fernández Transfer: Die Situation um Xabi Alonso und Manchester City

Während die letzten Tage des Transferfensters näher rücken, spitzt sich die Lage um den Mittelfeldspieler Enzo Fernández vom FC Chelsea zu. Laut Berichten von The Independent bereitet Manchester City-Trainer Enzo Maresca ein riesiges Angebot vor, um den Kader mit dem Spieler zu verstärken. Der auf 120 Millionen Pfund geschätzte argentinische Mittelfeldakteur blieb den ganzen Sommer über eines der heißesten Themen auf dem Transfermarkt. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Obwohl nur noch wenige Tage bis zur Schließung des Transferfensters verbleiben, sind die „Cityzens“ fest entschlossen, den Transfer abzuschließen, auch wenn die von Chelsea gesetzte inoffizielle Frist bereits abgelaufen ist. Es wird erwartet, dass die Führung von Manchester City bis Ende dieser Woche ein offizielles Angebot an den Klub von der Stamford Bridge sendet. Chelsea-Trainer Xabi Alonso klärte jedoch die Situation und bestätigte die Teilnahme des Spielers an den kommenden Spielen.

Die nächsten Pläne von Enzo Fernández

Wie The Independent berichtet, erwartet Xabi Alonso, dass Enzo Fernández am Donnerstag im Carabao Cup gegen Luton Town zum Einsatz kommt. Der Spieler wurde bereits am ersten Spieltag der Premier League gegen Fulham eingewechselt. In diesem Spiel wurde er von den Fans herzlich empfangen, obwohl er während eines Vorbereitungsspiels aufgrund von Ereignissen rund um die argentinische Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft auf Ablehnung gestoßen war.

Alonso lobte die professionelle Einstellung des Spielers und sagte: „Ja, wir erwarten, dass er dabei ist. Er trainiert, er trainiert sehr gut, er ist ein guter Profi und er wird im Kader stehen.“ Auf die Frage nach dem Wunsch, Fernández im Verein zu halten, betonte der Trainer, dass der Verein den bestmöglichen Kader haben wolle, die Entwicklung der Situation jedoch genau beobachtet werden müsse.

Alternative Optionen für Chelsea

Sollte Enzo Fernández den Verein vor Schließung des Transferfensters verlassen, wird der Londoner Klub sofort nach einem geeigneten Ersatz suchen. Berichten zufolge plant Chelsea, das Interesse am Mittelfeldspieler Alex Scott von Bournemouth zu erneuern. Obwohl Bournemouth bisher jedes Interesse zurückgewiesen hat, wird spekuliert, dass ein Angebot von über 80 Millionen Pfund, möglicherweise nahe 90 Millionen Pfund, den englischen Klub zum Umdenken bewegen könnte.

Dennoch gab Xabi Alonso keine klare Antwort auf die Frage, ob ein Abgang von Fernández direkt davon abhängt, ob ein Ersatzspieler verpflichtet wird. Der Experte merkte an, dass der Kontext, der Zeitpunkt und die Bedingungen wichtig seien und es keine starren Regeln für alles gebe. Es wird erwartet, dass die Verhandlungen in dieser Angelegenheit bis zur letzten Minute des Transferfensters noch intensiver werden.