China testet Hochgeschwindigkeits-Laserkommunikation zwischen Erde und Mond

·33·Technologie
China testet Hochgeschwindigkeits-Laserkommunikation zwischen Erde und Mond

Chinesische Wissenschaftler haben erstmals erfolgreich einen bidirektionalen Laser-Kommunikationskanal zwischen der Erde und dem Mond über eine Distanz von mehr als 400.000 Kilometern aufgebaut. Laut Ixbt.com stellt dieses wissenschaftliche Experiment einen wichtigen Meilenstein in der Weltraumforschung und beim Datenaustausch dar und eröffnet enorme Möglichkeiten für zukünftige Mondmissionen. Dies berichtet Ixbt.com .

Während des Experiments betrug die Übertragungsgeschwindigkeit von der Erde zum Raumfahrzeug 1,25 Mbps, während die Rückverbindung 100 Mbps erreichte. Ein Hochgeschwindigkeits-Downlink ist ein entscheidender Faktor für Mondmissionen, da er die Übertragung riesiger Mengen an Bildern, Videos und wissenschaftlichen Daten zur Erde ermöglicht.

Vorteile und technische Möglichkeiten der Laserkommunikation

Die Überlegenheit dieser Technologie zeigt sich besonders bei Bildern mit ultrahoher Auflösung. Forscher schätzen, dass die Übertragung eines einzelnen 8K-Bildes mittels herkömmlicher Funkkommunikation bei 5 Mbps etwa 4-5 Minuten dauern würde, während das neue Lasersystem dieselbe Aufgabe in nur 12 Sekunden erledigt.

Im Vergleich zur herkömmlichen Funkkommunikation bieten Laserkanäle eine deutlich höhere Bandbreite und nutzen einen sehr schmalen Strahl. Dies erhöht nicht nur die Datenübertragungsrate, sondern macht es auch wesentlich schwieriger, das Signal unbefugt abzufangen.

Komplexer Prozess und hohe Präzisionsanforderungen

Die größte Herausforderung beim Aufbau einer solchen Verbindung ist die ultrapräzise Zielerfassung. Der Laserstrahl muss einen über 400.000 Kilometer entfernten Empfänger, der sich zusammen mit dem Raumfahrzeug in ständiger Bewegung befindet, exakt treffen. Selbst ein minimaler Winkelfehler könnte zu einer Abweichung von mehreren Kilometern in der Nähe des Mondes führen.

Um die Verbindung aufrechtzuerhalten, berücksichtigt das System gleichzeitig die Umlaufbahn des Raumfahrzeugs, Fehler bei der Teleskopausrichtung, atmosphärische Refraktion und sogar die Zeit, die der Laserimpuls benötigt, um die Strecke zwischen Erde und Mond zurückzulegen. Dadurch behalten das bodengestützte Teleskop und das Weltraumterminal während der Bewegung eine präzise Ausrichtung bei.

Signalempfang und Zukunftspläne

Der Prozess des Signalempfangs war ebenfalls komplex. Nach einer Reise von Hunderttausenden von Kilometern erreichen buchstäblich primäre Photonen den Detektor, und diese müssen vor dem Hintergrund des Mondes, der Sterne und anderer Störquellen isoliert werden. Hierfür nutzten die Ingenieure hochempfindliche Einzelphotonendetektoren und spezielle Algorithmen zur Signalverarbeitung.

Laut dem Zentrum für angewandte Weltraumtechnik der Chinesischen Akademie der Wissenschaften ist dieses erfolgreiche Experiment der erste Schritt Chinas zum Aufbau einer vollwertigen optischen Kommunikation im Erde-Mond-System. In Zukunft könnten solche Kanäle für den Datenaustausch mit Mondorbitern, automatischen Stationen und der künftigen Infrastruktur auf der Mondoberfläche genutzt werden.

LaserkommunikationChinesische WissenschaftWeltraumtechnologieMondmissionWissenschaftliche Nachrichten
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Apple veranstaltet am 9. September sein nächstes PräsentationseventApple veranstaltet am 9. September sein nächstes PräsentationseventHeute, 21:54Xiaomi stellt seinen ersten RGB-Mini LED Fernseher vorXiaomi stellt seinen ersten RGB-Mini LED Fernseher vorHeute, 21:21Erste Renderings und Spezifikationen des Samsung Galaxy S27 Flaggschiffs enthülltErste Renderings und Spezifikationen des Samsung Galaxy S27 Flaggschiffs enthülltHeute, 20:57Massive Abschaltprobleme bei neuen Google Pixel 11 Smartphones gemeldetMassive Abschaltprobleme bei neuen Google Pixel 11 Smartphones gemeldetHeute, 20:23Ehemalige Meta-Mitarbeiter entwickeln visuelle KI für Fabriken und LagerEhemalige Meta-Mitarbeiter entwickeln visuelle KI für Fabriken und LagerHeute, 20:22Huawei und HP schließen Vereinbarung zu Wi-Fi-TechnologienHuawei und HP schließen Vereinbarung zu Wi-Fi-TechnologienHeute, 17:58
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
Tecno präsentiert das weltweit erste rahmenlose Smartphone
Tecno präsentiert das weltweit erste rahmenlose Smartphone
Der Planet Erde ist zu einem riesigen Detektor für die Suche nach dunkler Materie geworden
Der Planet Erde ist zu einem riesigen Detektor für die Suche nach dunkler Materie geworden
GTA 5 auf iPhone 17 Pro Max gestartet
GTA 5 auf iPhone 17 Pro Max gestartet
Roskosmos veröffentlicht Foto einer Sonnenfinsternis aus dem All
Roskosmos veröffentlicht Foto einer Sonnenfinsternis aus dem All
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Kawasaki bereitet den vierbeinigen Corleo-Roboter für die Serienproduktion vor
Kawasaki bereitet den vierbeinigen Corleo-Roboter für die Serienproduktion vor