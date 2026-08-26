Massive Abschaltprobleme bei neuen Google Pixel 11 Smartphones gemeldet

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Massive Abschaltprobleme bei neuen Google Pixel 11 Smartphones gemeldet

Besitzer der neuen Google Pixel 11 und Pixel 11 Pro Smartphones, die erst seit fünf Tagen im Handel sind, berichten massiv über Geräte, die sich von selbst ausschalten. Bei einigen Nutzern tritt dieser Fehler bereits während der Ersteinrichtung auf, was auf dem Technologiemarkt für große Diskussionen sorgt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Informationen von Android Authority wurde ein solcher Fall bei einem Google Pixel 11 Pro Modell verzeichnet. Zunächst funktionierte das Smartphone einwandfrei, doch nachdem es auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und als sauberes Gerät ohne Datenübertragung konfiguriert wurde, begann es sich ständig auszuschalten.

Jedes Mal, wenn das problematische Gerät eingeschaltet wird, lassen sich nur wenige Schritte des Einrichtungsassistenten ausführen. Der Versuch, sich mit einem Wi-Fi-Netzwerk zu verbinden oder sich bei einem Google-Konto anzumelden, führt zu einer Fehlermeldung und das Smartphone schaltet sich ab. Ein Neustart führt zum exakt gleichen Szenario.

Ursachen der Störung und Untersuchungen

Erste Untersuchungen durch Experten und Nutzer haben gezeigt, dass keine Probleme mit dem Akku vorliegen. Auch der abgesicherte Modus (Safe Mode) änderte nichts an der Situation; das Pixel Smartphone schaltete sich weiterhin ab. Interessanterweise zeigte das Gerät bei einem Versuch trotz einer Raumtemperatur von etwa 18 °C eine Überhitzungswarnung an.

Solche Vorfälle könnten auf Hardwaredefekte bei Sensoren oder dem Stromversorgungssystem hindeuten, wobei die Möglichkeit eines schwerwiegenden Softwarefehlers nicht ausgeschlossen werden kann. Berichte über zufällige Abschaltungen, Überhitzung und Schwierigkeiten bei der Ersteinrichtung der Pixel 11 Serie häufen sich auf Reddit und in den offiziellen Google-Support-Foren.

Reaktion des Unternehmens

Den vorliegenden Informationen zufolge bietet Google bereits einigen Kunden den Austausch der defekten Smartphones an. Dennoch hat das Unternehmen bisher keine offizielle Stellungnahme zu den genauen Ursachen dieser massenhaften Störungen veröffentlicht. Zur Erinnerung: Zuvor hatten Nutzer bereits über Probleme mit den fast neuen Samsung Galaxy S26 Ultra Smartphones geklagt.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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