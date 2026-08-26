Menschlicher Rekord gebrochen: Roboter läuft 100 Meter in 9,32 Sekunden und übertrifft Usain Bolt

Ein historisches Ereignis fand bei den Humanoid Robot Games im Olympia-Format statt, die im Rahmen der prestigeträchtigen World Robot Conference 2026 in Peking ausgetragen wurden. Der berühmte chinesische Honor Konzern „Lightning“ humanoide Roboter legte die 100-Meter-Distanz in nur 9,32 Sekunden zurück und brach damit den legendären Weltrekord des schnellsten Menschen der Welt, Usain Bolt, der 17 Jahre lang Bestand hatte (9,58 Sekunden).

Dieser Wettbewerb bewies in der Praxis, dass künstliche Intelligenz und Robotik die Menschheit in ihren physischen Fähigkeiten übertreffen.

„Lightning“ und der Marathon: 6 Minuten schneller als Menschen!

Die 100-Meter-Distanz ist nicht der erste Rekord für „Lightning“:

Sieg beim Marathon: Dieser Android absolvierte die Distanz beim Peking-Halbmarathon im April dieses Jahres in 50 Minuten und 26 Sekunden . Zum Vergleich: Der offizielle menschliche Rekord bei den Männern wird von Yomif Kejelcha mit 56 Minuten und 51 Sekunden gehalten;

Das technische Geheimnis: Im April wurden die Beine des Roboters, der 169 cm groß ist und eine Beinlänge von 95 cm hat, von Wissenschaftlern vor den Humanoid Games um weitere 10 Zentimeter verlängert, was den entscheidenden Impuls für seine Beschleunigung gab.

2,88 Meter Höhe und andere Rekord-Roboter

Auch in anderen Turnierkategorien wurden historische menschliche Bestmarken übertroffen:

Eine neue Ära im Hochsprung: Der Roboter der Firma X-Humanoid in Peking sprang aus dem Stand auf eine Höhe von 2,88 Metern . Dies liegt deutlich über dem absoluten menschlichen Rekord von 2,45 Metern, den der Kubaner Javier Sotomayor seit 1993 hält;

Heftiger Wettbewerb: Der in der Qualifikation teilnehmende Roboter Tiangong Ultra absolvierte die Strecke in 9,39 Sekunden, während Shandian nach 9,47 Sekunden das Ziel erreichte. Zum Vergleich: Das Siegerergebnis beim ersten Wettbewerb im letzten Jahr lag bei 21,50 Sekunden.

Das Hauptproblem — das Anhalten: Dicke Matratzen und Tragen

Obwohl enorme Fortschritte bei der Beschleunigung erzielt wurden, bleiben Bremssysteme und das Gleichgewicht für Ingenieure eine schwierige Herausforderung:

Aufprall auf Matratzen: Mehrere Roboter, die das Ziel mit hoher Geschwindigkeit erreichten, konnten nicht rechtzeitig abbremsen und prallten gegen dicke Matratzen, die speziell zum Stoppen aufgestellt wurden;

Sicherheit der Zuschauer: Tiangong Ultra kam von der Bahn ab und zwang die Zuschauer auf den Tribünen zur Flucht;

Der Sturz des Rekordhalters „Lightning“: Nachdem Lightning den 100-Meter-Rekord aufgestellt hatte, stürzte er nach der Ziellinie schwer und wurde vom technischen Personal auf einer Trage abtransportiert.

51 Disziplinen und Tests der Handfeinmotorik

Diese Olympiade in Peking umfasst über 1.000 Einzelwettbewerbe in 51 Sportdisziplinen , darunter Fußball, Tischtennis, Gewichtheben und Tauziehen.

In diesem Jahr wurden erstmals Tests für die feinen Bewegungen und die taktile Sensibilität von Roboterhänden in das Programm aufgenommen. Wissenschaftler bezeichnen die Nachbildung der Geschicklichkeit der menschlichen Hand durch Metall und Sensoren als den „ultimativen Gipfel“ der Robotik.