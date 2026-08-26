Xiaomi stellt seinen ersten RGB-Mini LED Fernseher vor

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Xiaomi stellt seinen ersten RGB-Mini LED Fernseher vor

Xiaomi hat einen bedeutenden Schritt auf dem Technologiemarkt gemacht und den Start der Vorbestellungen in China für sein neues Flaggschiff-Gerät, den TV S Pro RGB-Mini LED 2027 Supreme Edition, angekündigt. Laut ixbt.com ist dieses Gerät das erste in der Geschichte des Unternehmens, das die RGB-Mini LED-Hintergrundbeleuchtungstechnologie verwendet. Der Hauptvorteil liegt in der deutlich präziseren Farbwiedergabe im Vergleich zu herkömmlichen Mini LED-Modellen. Dies berichtet Nachrichtenquelle Ixbt.com.

Der neue Fernseher wird den Kunden in vier verschiedenen Versionen angeboten. Käufer können zwischen Bildschirmdiagonalen von 65, 75, 85 und 98 Zoll wählen. Die Preise für diese Flaggschiff-Geräte sind je nach Bildschirmgröße auf 9.799, 11.199, 13.499 bzw. 17.999 Yuan festgelegt.

Technologische Besonderheiten

Das wichtigste und innovativste Merkmal dieses Fernsehers ist die RGB-Mini LED-Technologie. Bei herkömmlichen Mini LED-Fernsehern erzeugt die Hintergrundbeleuchtung normalerweise weißes Licht, das dann mithilfe von Quantenpunkten oder anderen optischen Materialien geformt wird. Im RGB-Mini LED-System werden jedoch separate rote, grüne und blaue Leuchtdioden verwendet, wodurch die Farbe direkt von der Lichtquelle selbst erzeugt wird.

Dieser Ansatz bietet das Potenzial, Farbtöne präziser zu steuern und den Farbraum erheblich zu erweitern. Dennoch hält Xiaomi derzeit einige wichtige technische Spezifikationen des neuen Fernsehers noch geheim. Insbesondere Informationen zur Anzahl der Local-Dimming-Zonen, zur maximalen Helligkeit, zum Farbumfang, zur Bildschirmauflösung und zur Bildwiederholrate wurden noch nicht bekannt gegeben.

Verkaufsbedingungen und Boni

Den Plänen des Unternehmens zufolge beginnt der offizielle Verkauf dieses Flaggschiff-Fernsehers am 2. September dieses Jahres. Xiaomi bietet zudem spezielle Anreize für Kunden, die vorbestellen.

Kunden, die eine Vorbestellung aufgeben, erhalten als Geschenk ein kabelloses Soundsystem namens TV Speaker 3.1 im Wert von 1.499 Yuan. Darüber hinaus erhalten die ersten 188 Kunden, die eine Bestellung aufgeben, ein dreimonatiges VIP-Abonnement für den Xiaomi Video-Dienst.

XiaomiFernseherRGB-Mini LEDTechnologieGadgets
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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