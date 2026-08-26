Usbekische Superligain der 19. Runde verlor der namhafte Verein aus Qarshi, Nasaf weitere Punkte. Im Spiel gegen Qizilqum unterlag die Mannschaft aus Qarshi mit 0:1 und enttäuschte die Fans erneut.

Nach dem Spiel trat der Cheftrainer der „Drachen“, Ruzikul Berdiyev auf der Pressekonferenz vor die Journalisten und beantwortete offene Fragen zu systemischen Problemen im Team, den Gründen für das Pech und warum er nicht für die Nationalmannschaft berufen wird.

„Grobe Fehler in der Abwehr, mangelnde Präzision im Angriff“

Der Trainer aus Qarshi räumte die taktischen Hauptgründe für die Niederlage offen ein:

Einfache Gegentore und defensives Chaos: „Nicht nur im heutigen Spiel, auch in anderen Partien kassieren wir sehr einfache Gegentore. Wir machen grobe Fehler in der Abwehr. Heute spielte uns eine Standardsituation des Gegners in die Karten“;

Schwäche im Angriff: „Egal wie viel Initiative wir in der zweiten Halbzeit hatten und wie viele Chancen wir uns erarbeiteten, wir konnten einfach nicht treffen. Es heißt nicht umsonst: Wer keine Tore schießt, kann nicht gewinnen. Die mangelnde Präzision und Ineffizienz im Angriff führen uns in die Niederlage“.

3 Siege aus den letzten 14 Spielen: „Das ist ein hässliches Ergebnis für uns“

Journalisten fragten den Trainer nach der Tatsache, dass Nasaf nur 3 der letzten 14 Spiele gewonnen hat:

„Ehrlich gesagt haben wir dieser Statistik nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt. In manchen Spielen haben wir einfach Pech. Man kann nicht sagen, dass die Mannschaft schlecht spielt, aber 3 Siege in 14 Spielen sind für uns ein sehr hässlicher Wert. Das müssen wir sofort korrigieren. Genau wegen solcher Serien bleiben wir im unteren Tabellendrittel hängen“, sagte Berdiyev.

Der Abgang von Jaba Jighauri und die Legionärspolitik

Der Trainer ging auch auf das Thema seines ehemaligen Schützlings Jaba Jighauri ein, der heute als Anführer von Qizilqum auf dem Platz stand:

Beitrag zur Meisterschaft: Jaba half dem Team seinerzeit, Meister zu werden, verließ den Verein jedoch aufgrund der Kadererneuerung und der Verpflichtung anderer Spieler;

Probleme bei der Auswahl ausländischer Spieler: Berdiyev betonte, dass die Auswahl ausländischer Spieler nicht einfach sei; einige bräuchten Zeit zur Anpassung, anderen fehle das nötige Niveau, weshalb man in letzter Zeit weniger auf Legionärstransfers gesetzt habe.

Frage zur Nationalmannschaft: „Diese Frage ist nicht an mich gerichtet“

Am Ende der Pressekonferenz fragte einer der Journalisten Ruzikul Berdiyev: „Sie sind einer der erfahrensten und erfolgreichsten Trainer. Warum werden Sie nicht in die Nationalmannschaft berufen, gibt es kein Vertrauen in Sie?“ stellte er die heikle Frage.

Der Trainer gab eine kurze und geheimnisvolle Antwort: