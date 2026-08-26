Real Madrid gegen Real Sociedad: Startaufstellungen bekannt gegeben!

In einem der nachgeholten zentralen Spiele des 1. Spieltags der spanischen La Liga empfängt der Madrider Club Real Madrid im eigenen Stadion das Team aus San Sebastián, Real Sociedad .

Dieses spannende und intensive Duell, das im prächtigen Santiago Bernabéu Stadion in Madrid stattfindet, beginnt um 00:00 Uhr Taschkenter Zeit .

Aktuelle Form und letzte Ergebnisse der Teams

Beide Vereine zeigten zu Saisonbeginn unterschiedliche Leistungen im Rennen um die Punkte:

Real MadridSelbstvertrauen: Die „Königlichen“ reisen mit hoher Moral an, nachdem sie am 2. Spieltag einen wichtigen 2:1-Auswärtssieg gegen Espanyol einfahren konnten;

Der Stolperer von Real Sociedad: Die Basken verloren zu Hause mit 0:1 gegen Betis und werden versuchen, die verlorenen Punkte bei ihrem Gastspiel in Madrid wiedergutzumachen.

Starbesetzte Aufstellungen: Das Kräfteverhältnis im Bernabéu

Beide Trainerstäbe haben sich entschieden, die Partie mit ihren stärksten Aufstellungen zu beginnen:

Startaufstellung Real Madrid:

Thibaut Courtois, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Denzel Dumfries, Álvaro Carreras, Bernardo Silva, Federico Valverde, Arda Güler, Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Kylian Mbappé.

Startaufstellung Real Sociedad:

Álex Remiro, Jon Aramburu, Jon Beitia, Jon Martín, Sergi Gómez, Yangel Herrera, Beñat Turrientes, Takefusa Kubo, Luka Sučić, Ochieng, Mikel Oyarzabal.

Das gefürchtete Angriffstrio der Madrilenen – Mbappé, Vinícius und Bellingham – wird für die Defensive von Sociedad ein echter Härtetest.