Nasaf-Test in 3 Tagen: Was verriet Temur Kapadze nach dem Sieg gegen Mash'al?

Usbekische Superligaam 19. Spieltag, der Verein Navbahor aus Namangan setzte seine wichtige Siegesserie fort, indem er auswärts beim Außenseiter Mash'al in Muborak zwei unbeantwortete Tore erzielte. Nach dem Spiel nahm der Cheftrainer der „Falken“, Temur Kapadze an einer Pressekonferenz teil und äußerte sich ausführlich zum Spielergebnis, zu den Ausfällen im Kader und zum schwierigen bevorstehenden Spielplan.

Der Trainer bedankte sich bei den Fans aus Namangan, die eine weite Reise auf sich genommen hatten, und betonte, dass das Team in 3 Tagen ein prinzipielles Duell gegen Nasaf erwartet.

„Wir haben direkt nach den Wechseln getroffen“: Gründe für die Rotation

Temur Kapadze ging auf seine Entscheidungen in der zweiten Halbzeit und die Kaderrotation ein:

Sofortige Wirkung: „Wir haben das zweite Tor direkt nach den drei Wechseln erzielt. Alles lief nach Plan. Sie wissen, wir haben in 3 Tagen das nächste wichtige Spiel und eine lange Reise vor uns. Deshalb mussten wir rotieren und einigen Spielern eine Pause gönnen.“;

Teamgeist: Der Trainer betonte, dass er allen Spielern gleichermaßen vertraue, unabhängig davon, ob sie in der Startelf stehen oder auf der Bank sitzen, und dass Siege durch kollektive Arbeit erreicht werden.

Warum wurde Joel Kojo nicht in den Kader berufen?

Auf der Pressekonferenz wurde der Status der Leistungsträger geklärt:

Kojos Erkältung: Das Fehlen von Stürmer Joel Kojo im Spielbericht wurde mit seiner Krankheit begründet: „Kojo war erkältet, deshalb haben wir ihn geschont und für die kommenden schweren Spiele vorsichtig gehandelt.“;

Rote Karte: Zudem war Saidazamat aufgrund einer Rotsperre nicht für diese Auswärtsreise nominiert worden.

Scharfe Antwort auf den „Robin Hood“-Vergleich und das Spiel gegen Nasaf

Auf die Frage eines Journalisten, ob das Team in der zweiten Saisonhälfte den „Robin Hood“-Status abgelegt habe, reagierte Kapadze offen und scharf:

„Ich weiß es nicht, das höre ich jetzt zum ersten Mal von Ihnen. Wir bereiten uns auf jedes Spiel auf höchstem Niveau vor und gehen nur für den Sieg auf den Platz. Die Spiele folgen Schlag auf Schlag, der Kalender ist eng und nicht einfach. Aber wir werden bis zum Ende kämpfen. Lassen Sie die Saison zu Ende gehen, dann können Sie beurteilen, ob das Team Robin Hood ist oder etwas anderes. Im Moment arbeiten wir nur für das maximale Ergebnis.“, antwortete der Trainer.

Kapadze würdigte den Widerstand der jungen Spieler von Mash'al, wünschte dem Gegner viel Erfolg für die kommenden Spiele und richtete den gesamten Fokus auf das Spitzenspiel gegen Nasaf.