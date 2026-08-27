Schlag gegen den chinesischen Markt: Verbote und neue Regeln im US-Energiesektor

US-Präsident Donald Trump in der Energieinfrastruktur des Landes einen nationalen Notstand unterzeichnete ein spezielles Dekret zur Einführung eines Regimes. Dieses Dokument erteilt die Befugnis, den Import von Ausrüstung, Ersatzteilen und Software in das US-Energiesystem aus dem Ausland — insbesondere aus China und anderen „inakzeptablen“ Staaten — vollständig zu verbieten oder drastisch einzuschränken.

Der Chef des Weißen Hauses betonte, dass ausländische Mächte zunehmend ein Risiko darstellen, indem sie Schwachstellen in den Stromnetzen ausnutzen, die das US-Verteidigungssystem, Rettungsdienste und die Wirtschaft unterstützen.

„Versteckte digitale Löcher“: Was ist der wahre Grund für die Beschränkungen?

In dem Dekret wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ausländische Ausrüstung eine direkte Bedrohung der Cybersicherheit für die nationale Sicherheit darstellt:

„Bestimmte ausländische Akteure schaffen und nutzen zunehmend Schwachstellen im US-Stromnetz. Frühere minimale Beschränkungen ermöglichten es ausländischen Einheiten, diese Systeme zu beeinflussen. Zum Beispiel können im Ausland hergestellte Geräte versteckte digitale „Backdoors“ enthalten, die einen Fernzugriff durch einen anderen Staat ermöglichen. Darüber hinaus birgt die Abhängigkeit von ausländischen Lieferketten das Risiko, die USA bei Unterbrechungen des internationalen Handels ohne Energie zu lassen“,— heißt es in dem offiziellen Dokument.

Welche Verbote wurden eingeführt? 4 Hauptbeschränkungen

Gemäß der neuen Entscheidung sind für amerikanische Energieunternehmen folgende strenge Anforderungen in Kraft getreten:

Import- und Installationsverbot: Der Import und die Installation neuer ausländischer Transformatoren, Generatoren, Solarpanel-Wechselrichter und Netzmanagementsysteme, die nicht den Sicherheitsanforderungen entsprechen, wurden gestoppt;

Demontage bestehender Technik: Das US-Energieministerium hat die Befugnis erhalten, bestehende ausländische Ausrüstung bei Entdeckung versteckter digitaler Schwachstellen zwingend vom Netz zu trennen, zu isolieren oder vollständig zu entfernen;

Software-Blockade: Nicht nur die Hardware selbst, sondern auch ausländische Softwaresysteme (Firmware und Fernsteuerungssysteme), die Hackern die Kontrolle über das Netzwerk ermöglichen könnten, wurden verboten;

Priorität für lokale Produkte: Die Regeln für die öffentliche Auftragsvergabe wurden überarbeitet, um lokal hergestellter Energieausrüstung aus den USA Vorrang einzuräumen.

Ein schwerer Schlag gegen den chinesischen Markt

Obwohl der Name China im Text des Dokuments nicht explizit genannt wird, ist offensichtlich, dass der Hauptschlag gegen Peking gerichtet ist.

Heute ist China der größte globale Anbieter von Ausrüstung für erneuerbare Energien und Stromnetze. Insbesondere entfallen weltweit etwa 85 Prozent der Solarenergiekomponenten und ein riesiger Teil des Marktes für Hochleistungstransformatoren auf chinesische Unternehmen. Diese Entscheidung von Trump könnte den Beginn einer neuen Phase der globalen technologischen Konfrontation markieren.