Frankreich und Italien haben ein bedeutendes Militärabkommen geschlossen, das auf eine grundlegende Stärkung des ukrainischen Luftverteidigungssystems abzielt. Die beiden Länder haben offiziell vereinbart, Kiew mit vier SAMP/T NG Flugabwehrraketensystemen der neuen Generation auszustatten.

Der Gesamtwert dieses Verteidigungspakets beläuft sich auf etwa 3 Milliarden Euro. Dies berichtete die einflussreiche italienische Zeitung La Repubblica unter Berufung auf ihre Quellen.

Finanzierungsquelle und Lieferfristen

Dieses große Militärprojekt wird über spezielle Finanzfonds der Europäischen Union abgedeckt:

Ukraine Support Loan-Mechanismus: Die Finanzierung des Abkommens erfolgt über Mittel des „Ukraine Support Loan“-Mechanismus, der von Europa speziell zur Unterstützung der Ukraine für die Jahre 2026–2027 eingerichtet wurde;

Schnelle Logistik: Die italienische Seite hat sich bereits verpflichtet, den Lieferprozess der vereinbarten Waffen bis Ende Oktober dieses Jahres vollständig abzuschließen.

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Das Militärhilfepaket umfasst nicht nur das System selbst, sondern auch weitere wichtige Komponenten: