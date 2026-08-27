Plan zur Schließung des Himmels: EU liefert SAMP/T-Komplexe an die Ukraine
Frankreich und Italien haben ein bedeutendes Militärabkommen geschlossen, das auf eine grundlegende Stärkung des ukrainischen Luftverteidigungssystems abzielt. Die beiden Länder haben offiziell vereinbart, Kiew mit vier SAMP/T NG Flugabwehrraketensystemen der neuen Generation auszustatten.
Der Gesamtwert dieses Verteidigungspakets beläuft sich auf etwa 3 Milliarden Euro. Dies berichtete die einflussreiche italienische Zeitung La Repubblica unter Berufung auf ihre Quellen.
Finanzierungsquelle und Lieferfristen
Dieses große Militärprojekt wird über spezielle Finanzfonds der Europäischen Union abgedeckt:
Ukraine Support Loan-Mechanismus: Die Finanzierung des Abkommens erfolgt über Mittel des „Ukraine Support Loan“-Mechanismus, der von Europa speziell zur Unterstützung der Ukraine für die Jahre 2026–2027 eingerichtet wurde;
Schnelle Logistik: Die italienische Seite hat sich bereits verpflichtet, den Lieferprozess der vereinbarten Waffen bis Ende Oktober dieses Jahres vollständig abzuschließen.
Aster 30-Raketen und Lizenz: Lokale Produktion in der Ukraine beginnt
Das Militärhilfepaket umfasst nicht nur das System selbst, sondern auch weitere wichtige Komponenten:
Radare und Abfangraketen: Zusätzlich zu den neuen Systemen erhält die ukrainische Armee hochpräzise Aster 30 Raketen, moderne Radare sowie alle notwendigen Ersatzteile für die SAMP/T-Systeme;
Lizenzierte Produktion in der Ukraine: Die Länder der Europäischen Union haben der Regierung von Wolodymyr Selenskyj offiziell die Erlaubnis erteilt, die lizenzierte Produktion von Aster 30-Raketen direkt auf ukrainischem Territorium aufzunehmen. Diese Entscheidung ist ein bedeutender strategischer Schritt zur Sicherung der langfristigen militärischen Unabhängigkeit Kiews.
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