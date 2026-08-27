City-Star in London: Tottenham gibt Transfer von Omar Marmoush bekannt!

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City-Star in London: Tottenham gibt Transfer von Omar Marmoush bekannt!

Ein unerwarteter und sensationeller Transfer hat in der englischen Premier League stattgefunden. Der Londoner Tottenham Klub Manchester Cityund Stürmer der ägyptischen Nationalmannschaft Omar Marmoushwurde offiziell bis zum Saisonende ausgeliehen.

Diese Vereinbarung beinhaltet nicht nur eine einfache Leihe, sondern auch eine Kaufoption für die 'Spurs', um den Stürmer fest zu verpflichten, was einen ernsthaften Schritt des Londoner Klubs zur Verstärkung der Offensive darstellt.

58 Millionen Euro Kaufoption und Vertragsdetails

Der Transferdeal umfasst die folgenden wichtigen finanziellen und rechtlichen Bedingungen:

  • Kaufoption: Tottenham hat sich eine vorrangige Klausel gesichert, um die vollständigen Transferrechte des Spielers nach Ablauf der Leihfrist für 58 Millionen Euro zu erwerben;

  • Marktwert: Das bekannte Transfermarkt Portal schätzt den aktuellen Marktwert des 27-jährigen ägyptischen Stürmers auf 50 Millionen Euro.

Manchester CityZeit und Nationalmannschaftsstatistik

Omar Marmoush konnte während seiner kurzen Zeit beim englischen Giganten auf hohem Niveau überzeugen:

  • Ergebnisse bei den 'Citizens': Der Stürmer wechselte im Januar 2025 vom deutschen Klub Eintracht zu Manchester City. Im Trikot des Klubs aus Manchester bestritt er insgesamt 62 Spiele und erzielte dabei 16 Tore ;

  • In der ägyptischen Nationalmannschaft: Auch auf internationaler Bühne ist Marmoush ein Leistungsträger und hat für die ägyptische Nationalmannschaft 11 Tore in 55 Länderspielen erzielt.

Nun wird erwartet, dass der ägyptische Torjäger zu einer der wichtigsten Stützen von Tottenham in der Premier League und auf internationaler Ebene wird.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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