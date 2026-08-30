Apple ändert Verkaufsplan für iPhone 18 Smartphones

Es wird erwartet, dass Apple seinen traditionellen Verkaufsplan anpasst und das Datum für die Vorbestellungen der kommenden iPhone 18 Smartphones ändert. Laut Berichten von MacWorld, die sich auf zuverlässige Quellen stützen, weicht der diesjährige Kalender aufgrund der Überschneidung mit einem Gedenktag in den USA vom üblichen Ablauf ab. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Offiziellen Ankündigungen zufolge ist die traditionelle Herbstpräsentation, bei der die neuen Geräte vorgestellt werden, für den 9. September angesetzt. Es wurde jedoch bekannt, dass der Vorbestellungsprozess nicht wie üblich am Freitag nach der Präsentation, sondern erst am Samstag, den 12. September, beginnen wird.

Gründe für die Zeitplanänderung

Diese Änderung ist auf das Gedenken an die Opfer der Terroranschläge vom 11. September 2001 in den USA zurückzuführen. Da der Freitag auf diesen Trauertag fällt, hat das Unternehmen aus Sicherheits- und ethischen Gründen beschlossen, den Verkaufsstart um einen Tag zu verschieben.

Es ist erwähnenswert, dass Apple nicht zum ersten Mal mit einer solchen Situation konfrontiert ist. Ein ähnlicher Fall trat 2015 auf, als die Vorbestellungen für das iPhone 6s und iPhone 6s Plus aus demselben Grund an einem Samstag eröffnet wurden.

Weitere erwartete Geräte

Auf der großen Veranstaltung am 9. September wird das Unternehmen voraussichtlich nicht nur die Haupt-Smartphone-Reihe, sondern auch eine Reihe weiterer wichtiger Geräte vorstellen. Dazu gehören die Smartwatches Apple Watch Series 12 und Watch Ultra 4.

Darüber hinaus wird erwartet, dass das iPhone Ultra mit faltbarem Design, das in der Tech-Welt für großes Interesse sorgt und erstmals in der Geschichte erscheint, ebenfalls auf der Veranstaltung gezeigt wird. Das Veröffentlichungsdatum dieses innovativen Geräts könnte jedoch von dem der anderen Modelle abweichen.

Einigen Informationen zufolge ist der Vorbestellungsprozess für das erste faltbare Smartphone erst für die zweite Septemberhälfte geplant. Dies deutet darauf hin, dass die Produktion und Markteinführung des neuen Gadget-Typs in spezifischen Phasen erfolgt.