Über 100 kg Hühnchen im „Fast & Furious“-Stil in Ägypten gestohlen (Video)

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Über 100 kg Hühnchen im „Fast & Furious“-Stil in Ägypten gestohlen (Video)

In Ägypten wurde eine große Menge gefrorenes Hühnerfleisch von einem fahrenden Lastwagen gestohlen. Nachdem ein Video des Vorfalls in den sozialen Medien verbreitet wurde, löste der Vorfall hitzige Diskussionen aus, berichtete RIA Novosti.

Berichten zufolge näherten sich die Diebe dem Lastwagen in einem Pickup. Während der Fahrt luden sie über 100 Kilogramm gefrorenes Hühnerfleisch aus der Ladefläche des Lastwagens auf ihren Pickup um.

Bemerkenswert ist, dass der LKW-Fahrer den Diebstahl nicht bemerkte. Auch die Unternehmensvertreter erfuhren erst von dem Vorfall, nachdem das Video in den sozialen Medien kursierte.

Die Strafverfolgungsbehörden haben Ermittlungen zu dem Vorfall eingeleitet. Es wurde gemeldet, dass die beteiligten Personen festgenommen wurden.

Der Zweck des Diebstahls des Hühnerfleischs wurde nicht bekannt gegeben.

ÄgyptenKriminalitätVirales VideoFast And FuriousDiebstahl
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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