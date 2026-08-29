Huawei Mate XT 2 Smartphone vor offizieller Vorstellung enthüllt

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Huawei Mate XT 2 Smartphone vor offizieller Vorstellung enthüllt

Der bekannte Insider @UniverseIce hat neue Bilder des mit Spannung erwarteten Flaggschiff-Smartphones Huawei Mate XT 2 veröffentlicht. Dieses Gerät sorgt aufgrund seines dreifach faltbaren Designs für großes Interesse in der Tech-Welt, und laut ixbt.com unterscheidet sich das neue Modell grundlegend von der vorherigen Generation. Dies berichtet berichtet darüber.

Basierend auf den veröffentlichten Renderings haben sich die Ingenieure von Huawei von der in der Vorgängerversion verwendeten Lösung verabschiedet und ein neues Schema übernommen, das dem der Samsung Galaxy Z TriFold-Geräte ähnelt. Dies zeigt das Bestreben des Unternehmens nach einem fortschrittlicheren und wettbewerbsfähigeren Design auf dem Markt für faltbare Gadgets.

Äußeres Erscheinungsbild und Designänderungen

Auf den verbreiteten Bildern präsentiert sich das Huawei Mate XT 2 in einem attraktiven violetten Gehäuse. Im oberen Bereich der Rückseite befindet sich ein großer achteckiger Hauptkamerablock, der dem Gerät ein einzigartiges und imposantes Aussehen verleiht.

Zudem haben die Hersteller die Rückseite des Geräts mit einer speziellen Textur versehen. Dies verhindert, dass das Smartphone aus der Hand rutscht, macht es griffiger und verstärkt das Premium-Gefühl.

Faltmechanismus und Funktionen

Das Hauptmerkmal des Geräts ist seine Transformationsfähigkeit. Im vollständig ausgeklappten Zustand verwandelt sich das Huawei Mate XT 2 in ein kompaktes Tablet und bietet dem Nutzer die Vorteile eines großen Bildschirms.

Bei teilweiser Faltung bleibt die Möglichkeit erhalten, das innere Display in einem kompakteren Format zu nutzen. Diese Lösung hebt Multitasking und Medienkonsum auf mobilen Geräten auf ein neues Niveau.

HuaweiMate XT 2SmartphonesFaltbares DisplayTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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