0 Punkte nach 2 Spieltagen für Tottenham: Newcastle erobert das Tottenham Hotspur Stadium

Ein unerwartetes Ergebnis wurde am 2. Spieltag der englischen Premier League verzeichnet. Tottenham, das unter Roberto De Zerbi nach großen Investitionen im Sommertransferfenster antrat, empfing Newcastle zu Hause und unterlag mit 0:2.

Damit feierten die 'Magpies' ihren ersten Saisonsieg und erreichten 4 Punkte, während die 'Spurs' in den ersten beiden Runden punktlos blieben (0 Punkte) und in den Tabellenkeller abrutschten.

Entscheidung in 10 Minuten: Tore von Elanga und Wissa

Das Spiel wurde durch die präzise Taktik und die schnellen Konter der Gäste entschieden:

62. Minute (0:1): Newcastle-Flügelspieler Anthony Elanga nutzte eine Lücke in der Abwehr der Londoner und eröffnete den Torreigen;

72. Minute (0:2): Genau 10 Minuten später erzielte Yoane Wissa den zweiten Treffer und sicherte den souveränen Sieg der Gäste;

Missglücktes Debüt und der Tonali-Faktor: Das Debüt von Tottenhamsneuem Stürmer Omar Marmoush verlief nicht wie erhofft, er konnte keine Akzente setzen. Sandro Tonali, der im Mittelfeld agierte, wurde in der 75. Minute gegen seinen Ex-Klub Newcastle ausgewechselt.

Spielbericht und Mannschaftsaufstellungen

EPL. 2. Spieltag

Tottenham — Newcastle — 0:2

29. August, London, Tottenham Hotspur Stadium

Tore: Elanga 62 (0:1), Wissa 72 (0:2).

Gelbe Karten: van de Ven 3, Nico 13, Botman 79.