Ausgetragen in der chinesischen Stadt Shanghai, UFC Fight Night 286 blieb nicht nur durch seine intensiven und kompromisslosen Kämpfe in Erinnerung, sondern auch durch die hohen finanziellen Boni, die an die Teilnehmer ausgeschüttet wurden. Die führende Promotion der Welt verteilte nach Abschluss des Events insgesamt vier Hauptboni in Höhe von 100.000 Dollar sowie zusätzliche Prämien für eine Reihe von Athleten, die vorzeitig gewannen.

Besonders Song Yadong, der den ungeschlagenen Favoriten im Hauptkampf stürzte, sowie andere Athleten, die erbitterten Widerstand leisteten, wurden zu den Helden des Abends.

Die 100.000-Dollar-Haupthelden und Nominierungen

Die UFC-Führung zeichnete die herausragendsten Kämpfer mit speziellen 100.000-Dollar-Schecks aus:

„Performance des Abends“ — Song Yadong: Der 28-jährige chinesische Star Umar Nurmagomedovverlor zwar die erste Runde nach der Wertung aller drei Punktrichter im Duell gegen, brachte seinen Gegner jedoch in der zweiten Runde mit einem Konterschlag aus dem Gleichgewicht, erzielte einen Knockout am Boden und sicherte sich den 100.000-Dollar-Bonus;

„Performance des Abends“ — Belal Hassan: Der indonesische Athlet, der sein Ligadebüt gab, sicherte sich eine 100.000-Dollar-Prämie durch einen spektakulären Knockout gegen Nilson Rojas in der zweiten Runde;

„Kampf des Abends“ — Liu Ce und Levi Rodriguez Jr.: Das kompromisslose Duell, das nach 4:26 Minuten in der ersten Runde mit einem brillanten Knockout durch Liu Ce endete, wurde zum Kampf des Abends ernannt. Der unterlegene Levi Rodriguez Jr. erhielt wie Liu Ce ebenfalls eine Prämie von 100.000 Dollar.

Zusätzliche 25.000-Dollar-Prämien und Gewichtsstrafen

Die Promotion ließ auch andere Athleten, die vorzeitig gewannen, nicht außer Acht, doch einige Kämpfer wurden Opfer strenger Regeln: