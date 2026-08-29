Huawei präsentiert die Watch D3 Smartwatch mit Blutdruckmessung

Huawei hat erstmals seine Watch D3 Smartwatch vorgestellt, eines seiner bekanntesten Geräte im medizinischen Bereich. Wie ixbt.com berichtet, bietet dieses neue Gadget Nutzern eine noch präzisere und bequemere Blutdrucküberwachung, wobei die weltweite Markteinführung für den 2. September dieses Jahres geplant ist. Dies berichtet Ixbt.com. Nachrichten.

Das Gerät der neuen Generation hat sich äußerlich deutlich verändert. Insbesondere ist es den Herstellern gelungen, das Uhrengehäuse dünner als beim Vorgängermodell zu gestalten, während die Bildschirmgröße vergrößert und die Ränder weiter reduziert wurden. Dies bietet dem Nutzer nicht nur ästhetischen Genuss, sondern auch zusätzlichen Komfort beim Ablesen der Daten.

Design und Farbpalette

Das Gerät wird voraussichtlich in zwei Farbvarianten auf den Markt kommen: Amber Brown und White. Die Uhr ist zudem mit einer modernen goldfarbenen Lünette und Armbändern mit weicher Textur ausgestattet. Die Ingenieure haben besonderes Augenmerk auf die Anordnung der Bedienelemente gelegt und die traditionelle Position der drehbaren Krone sowie der Funktionstaste beibehalten.

Der Hauptfokus liegt darauf, den Prozess der Blutdruckmessung noch komfortabler zu gestalten. Obwohl das Unternehmen die genauen technischen Spezifikationen der Displaytechnologie noch nicht vollständig offengelegt hat, ist erwähnenswert, dass das Vorgängermodell, die Watch D2, über ein 1,82-Zoll AMOLED-Display mit einer hohen Helligkeit von bis zu 1500 nits verfügte.

Globale Präsentation am 2. September

Bei der globalen Präsentation am 2. September wird sich Huawei nicht nur auf ein einziges Gerät beschränken. Es wird erwartet, dass im Rahmen dieser Veranstaltung mehrere neue Wearables der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Zu den erwarteten neuen Geräten gehören:

Huawei Watch D3 Smartwatch

Huawei Watch 6 Serie der neuen Generation

FreeBuds Neo Wireless-Ohrhörer

Die Einführung dieser neuen Ökosystem-Geräte auf dem Weltmarkt soll die Position des Unternehmens im Segment der Wearables weiter stärken. Für Kunden werden solche Technologien zur Überwachung medizinischer Werte zu einem festen Bestandteil des täglichen Lebens.