Apple entfernt Lukoyl- und Teboil-Apps aus dem App Store

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Apple entfernt Lukoyl- und Teboil-Apps aus dem App Store

Ende August gab es eine weitere bemerkenswerte Einschränkung in der Technologiewelt. Laut ixbt.com hat Apple am Abend des 29. August die offiziellen Apps der Tankstellennetze Lukoyl und Teboil vollständig aus dem App Store entfernt. Der offizielle Grund für die Sperrung und Entfernung dieser Anwendungen wurde bisher nicht bekannt gegeben. Dies berichtet Ixbt.com. berichtet.

Nach dieser Einschränkung sind für Nutzer und Fahrer einige Schwierigkeiten entstanden. Insbesondere ist es derzeit nicht möglich, die Apps über den App Store erneut herunterzuladen. Aus diesem Grund raten Experten und Unternehmensvertreter Nutzern, die die App bereits auf ihrem Smartphone installiert haben, dringend davon ab, diese zu löschen.

Erhalt der App und alternative Lösungen

Besitzer von iPhones mit dem Betriebssystem iOS müssen zusätzliche Einstellungen vornehmen. Insbesondere ist es ratsam, die Funktion zum automatischen Auslagern ungenutzter Apps zu deaktivieren. Andernfalls könnte das System die App automatisch löschen, um Speicherplatz freizugeben, wodurch eine Wiederherstellung unmöglich wird.

Falls die App gelöscht wurde oder für neue Nutzer bietet Lukoyl eine Alternative an. Kunden können problemlos das persönliche Konto auf der offiziellen Website des Unternehmens nutzen. Über die Webversion bleibt die Möglichkeit erhalten, einen speziellen QR-Code zur Berechnung und Einlösung von Bonuspunkten an Tankstellen zu generieren.

Aktuelle Updates und nächste Schritte

Überraschenderweise hatte die App nur wenige Tage vor ihrem Verschwinden aus dem App Store ein großes Update erhalten und wurde um neue Funktionen erweitert. Insbesondere zeigte die Benutzeroberfläche der App nun die Verfügbarkeit verschiedener Kraftstoffarten an bestimmten Tankstellen sowie deren aktuelle Preise in Echtzeit an.

Derzeit stehen viele große Marken und Dienstleistungsnetzwerke vor verschiedenen Herausforderungen, ihre mobilen Anwendungen in internationalen App-Stores zu halten. Im Fall von Lukoyl und Teboil sind Nutzer gezwungen, auf Webversionen über Internetbrowser auszuweichen. Es liegen noch keine weiteren offiziellen Stellungnahmen von Apple oder den App-Entwicklern zu dieser Situation vor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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