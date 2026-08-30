Wilde Tiere werden in den USA per Hubschrauber eingefangen

In den USA werden Hubschrauber eingesetzt, um wilde Tiere einzufangen und zu erforschen. Solche Einsätze werden von Naturschützern und Wissenschaftlern zu verschiedenen Zwecken durchgeführt.

Spezialteams werden hinzugezogen, wenn Tiere umgesiedelt, gesundheitlich untersucht, Proben für wissenschaftliche Studien entnommen oder GPS-Tracker zur Bewegungsüberwachung angebracht werden müssen.

Bei einigen Einsätzen fängt ein Spezialist das Tier vom Hubschrauber aus mit einem speziellen Seil oder Netz ein. Diese Methode ermöglicht das sichere Einfangen großer und bewegungsfreudiger Wildtiere.

Das Können des Hubschrauberpiloten ist bei diesem Prozess von besonderer Bedeutung. Er muss den Hubschrauber präzise steuern und dabei die Bewegungen des Tieres am Boden sowie des Spezialisten an Bord berücksichtigen.

Zudem werden die Einsätze nach speziellen Regeln durchgeführt, um das Risiko für die Tiere und die Experten so gering wie möglich zu halten.