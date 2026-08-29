Gute Nachrichten aus der Schweiz: Unser Judoka gewinnt Silbermedaille im Grand-Slam-Finale

Die Mitglieder der usbekischen Nationalmannschaft setzen ihre erfolgreiche Leistung beim prestigeträchtigen internationalen Judo-Grand-Slam-Turnier im schweizerischen Lausanne fort. Am zweiten Wettkampftag trat unser Landsmann in der Gewichtsklasse bis 81 kg an: Arslonbek Tojiyev lieferte sich kompromisslose Kämpfe und stieg auf die zweite Stufe des Podiums.

Der usbekische Athlet erzielte von der Qualifikation bis zum Halbfinale glänzende Siege gegen die weltweit führenden und erfahrensten Judoka.

5 große Siege und ein prinzipielles Finale

Arslonbek Tojiyev legte einen äußerst schwierigen und anstrengenden Weg bis zum Finale zurück:

Besiegte Gegner: Unser Landsmann erntete den Applaus der Fans, indem er überzeugende Siege gegen starke Judoka aus den Nationalmannschaften von Deutschland, der Türkei, Finnland, der Ukraine und Brasilien errang;

Vereinskollegen-Duell im Finale: Im entscheidenden Kampf um die Goldmedaille trat Tojiyev gegen KasachstansVereinskollegen vom Club 'Jenys' — den erfahrenen kasachischen Athleten Abylaikhan Zhubanazar — an, musste sich am Ende jedoch geschlagen geben und sicherte sich die Silbermedaille.

Wertvolle 700 Weltranglistenpunkte auf dem Weg nach Paris

Dieses Ergebnis ist für Arslonbek Tojiyev nicht nur eine prestigeträchtige Auszeichnung, sondern auch von großer Bedeutung für die Festigung seiner Position auf internationaler Ebene: