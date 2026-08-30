14-jähriger Basketballspieler stirbt nach Herzstillstand während des Trainings

Der 14-jährige talentierte russische Basketballspieler Aron Semerninov ist verstorben, nachdem er während eines Trainings plötzlich zusammenbrach und einen Herzstillstand erlitt.

Der tragische Vorfall ereignete sich am Dienstag, dem 25. August. Bemerkenswert ist, dass dieses Datum auch der 45. Geburtstag von Arons Vater, Roman Semerninov, dem Cheftrainer der russischen U20-Nationalmannschaft, war.

Trotz seines jungen Alters galt Aron Semerninov als eines der größten Basketballtalente. Er trainierte zuvor in der Jugendakademie des Vereins Lokomotiv-Kuban in Krasnodar.

Im Frühjahr dieses Jahres zog er in die Region Moskau und schloss sich einem neu gegründeten Jugendteam in Chimki an. Das tragische Ereignis ereignete sich während eines Trainings mit dieser Mannschaft.

Der junge Sportler hatte für sein Alter bereits beachtliche Erfolge erzielt. Mit dem U14-Team gewann er die Bronzemedaille bei der russischen Meisterschaft und wurde bei der Meisterschaft der Region Krasnodar als wertvollster Spieler (MVP) ausgezeichnet.

Die Akademie von Lokomotiv-Kuban äußerte sich sehr wertschätzend über Aron und teilte mit, dass er 2023 in das System des Vereins aufgenommen wurde.

„Aron kam 2023 zum rot-grünen Clubsystem und wurde in kurzer Zeit ein zuverlässiger Teamkollege und ein guter Freund. In der Akademie trainierte er unter der Leitung von Trainern und sammelte wichtige Erfahrungen für zukünftige Siege.

Ein Jahr später begann der Basketballer, die Farben des neu gegründeten Teams ‚Loko-2012‘ zu vertreten. Der talentierte Point Guard war einer der wichtigsten und hoffnungsvollsten Spieler seines Teams und führte bei nationalen und regionalen Wettbewerben regelmäßig die Statistiken bei Punkten und Effizienz an“, so die Erklärung der Akademie.

Der Sommer 2026 war eine schwere und traurige Zeit für den russischen Basketball. Am 26. Juni verstarb Sergey Ivanov, Ehrenpräsident der VTB United League und eine der einflussreichsten Persönlichkeiten des russischen Basketballs der letzten dreißig Jahre.

Am 28. Juli verstarb Eduard Sandler, Präsident und Cheftrainer von Dynamo Primorje, im Alter von 44 Jahren. Am 30. Juli starb der Olympiasieger und legendäre Basketballspieler Ivan Edeshko im Alter von 81 Jahren.

Am 23. August verstarb auch der 36-jährige Basketballagent Sergey Indeykin nach einer plötzlich aufgetretenen Krankheit.

Arons Vater, Roman Semerninov, der auch Cheftrainer des Basketballclubs Chimki ist, schrieb nach dem Verlust seines Sohnes herzzerreißende Worte in den sozialen Medien.

„Mein Herz ist gebrochen, es gibt keine Worte mehr. Dunkelheit hat alles umhüllt, jede Zeile ist voller Schmerz. Du bist mein geliebter, lieber Sohn. Ich kann mir nicht einmal vorstellen, wie ich von nun an weiterleben soll. Du wirst ewig leben. Du bist unser Held. Flieg und spiel Basketball. Wir lieben dich unbeschreiblich und glauben daran, dass du noch lebst – du bist nur sehr weit weggeflogen, um Basketball zu spielen“, schrieb er.

Neben dem verstorbenen Aron Semerninov hinterlässt er seine Mutter Elena.