Wann könnte ein Treffen zwischen Putin, Trump und Selenskyj stattfinden? Die einzige Bedingung wurde bekannt gegeben

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Wann könnte ein Treffen zwischen Putin, Trump und Selenskyj stattfinden? Die einzige Bedingung wurde bekannt gegeben

Der Pressesprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, hat eine offizielle Erklärung zu einem möglichen dreiseitigen Gipfeltreffen zwischen dem russischen Staatschef Wladimir Putin, dem gewählten US-Präsidenten Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj abgegeben. Der Kreml-Sprecher betonte, dass ein Treffen auf dieser Ebene nur stattfinden könne, um konkrete und vorbereitete Vereinbarungen offiziell zu besiegeln, und nicht für bloße Diskussionen.

Dieses Thema kam erneut auf die Tagesordnung, nachdem die einflussreiche US-Publikation Axios berichtete, dass während des Besuchs des CIA-Direktors John Ratcliffein Moskau der Vorschlag für einen dreiseitigen Gipfel unterbreitet wurde.

«Vereinbarungen sind keine einfachen Deals»: Die wichtigsten Aussagen von Dmitri Peskow

Der Kreml-Vertreter nannte folgende wichtige Aspekte für ein Treffen der drei Staatschefs an einem Tisch:

  • Der einzige Zweck des Treffens: «Ein solches Treffen könnte nur stattfinden, um Vereinbarungen festzuhalten und zu formalisieren. Vereinbarungen sind keine einfachen oder banalen Geschäfte. Es ist ein komplexer Regulierungsprozess, der aus vielen Details besteht», sagte Peskow;

  • Finale Entscheidungen statt Diskussionen: Es wurde erklärt, dass es zwecklos sei, wenn sich die Präsidenten nur zur Erörterung von Details träfen; sie könnten nur an einem Tisch sitzen, um den Prozess abzuschließen und Vereinbarungen zu besiegeln;

  • Kritik an der Position Kiews: Der Kreml-Vertreter betonte, dass die Kiewer Seite derzeit nicht an einem echten Regelungs- und Kompromissprozess interessiert sei.

Die Initiative des CIA-Chefs in Moskau

Zur Erinnerung: Zuvor hatte die amerikanische Publikation Axios berichtet, dass CIA-Direktor John Ratcliffe während seines Besuchs in Moskau die Initiative ergriffen habe, einen großen Gipfel unter Beteiligung von Trump, Putin und Selenskyj zu organisieren. Die offizielle Antwort der russischen Seite auf diesen Vorschlag wurde damals jedoch nicht bekannt gegeben.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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