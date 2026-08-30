Usbekistan und Belarus erweitern militärische Zusammenarbeit: Details der Verhandlungen in Minsk

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Usbekistan und Belarus erweitern militärische Zusammenarbeit: Details der Verhandlungen in Minsk

In Minsk fand ein wichtiges Treffen statt, das der weiteren Stärkung der militärischen Zusammenarbeit zwischen der Republik Usbekistan und der Republik Belarus gewidmet war. Wie der Pressedienst des Exekutivkomitees der GUS mitteilte, wurden im Rahmen des Dialogs die Perspektiven für die Entwicklung der Beziehungen im Verteidigungsbereich zwischen beiden Staaten erörtert.

An den Verhandlungen nahmen der belarussische Verteidigungsminister Wiktor Chrenin sowie der usbekische Außerordentliche und Bevollmächtigte Botschafter in Belarus sowie ständige bevollmächtigte Vertreter bei den satzungsgemäßen Organen der GUS, Nuriddin Mamajonow, teil.

Neue Schritte im militärischen Bereich: Was wurde beim Dialog in Minsk besprochen?

Während des Treffens konzentrierten sich die Parteien auf folgende wichtige Aspekte der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik:

  • Perspektiven der militärischen Zusammenarbeit: Die Parteien prüften den aktuellen Stand der militärischen Zusammenarbeit zwischen Usbekistan und Belarus und erörterten ausführlich die Möglichkeiten, diese weiter zu stärken und auf eine neue Ebene zu heben.

  • Zuversicht hinsichtlich der Erweiterung der Beziehungen: Die Teilnehmer des Treffens äußerten ihre feste Überzeugung, dass die militärische Partnerschaft zwischen den beiden Staaten auch in Zukunft konsequent ausgebaut wird.

  • Details zu Richtungen und Vereinbarungen: Es wurde angemerkt, dass die konkreten Punkte der zu unterzeichnenden Vereinbarungen und die detaillierten Einzelheiten der praktischen Kooperationsbereiche bisher nicht offengelegt wurden.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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