Usbekistan und Belarus erweitern militärische Zusammenarbeit: Details der Verhandlungen in Minsk

In Minsk fand ein wichtiges Treffen statt, das der weiteren Stärkung der militärischen Zusammenarbeit zwischen der Republik Usbekistan und der Republik Belarus gewidmet war. Wie der Pressedienst des Exekutivkomitees der GUS mitteilte, wurden im Rahmen des Dialogs die Perspektiven für die Entwicklung der Beziehungen im Verteidigungsbereich zwischen beiden Staaten erörtert.

An den Verhandlungen nahmen der belarussische Verteidigungsminister Wiktor Chrenin sowie der usbekische Außerordentliche und Bevollmächtigte Botschafter in Belarus sowie ständige bevollmächtigte Vertreter bei den satzungsgemäßen Organen der GUS, Nuriddin Mamajonow, teil.

Neue Schritte im militärischen Bereich: Was wurde beim Dialog in Minsk besprochen?

Während des Treffens konzentrierten sich die Parteien auf folgende wichtige Aspekte der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik: