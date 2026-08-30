EPL 2. Spieltag: Sunderland besiegt Fulham, Remis zwischen Leeds und Brentford

Die jüngsten Begegnungen des zweiten Spieltags der englischen Premier League waren intensiv und hart umkämpft. Aufsteiger Sunderland empfing Fulham und sicherte sich einen wichtigen Sieg. An der Elland Road trennten sich Leeds und Brentford unentschieden.

Nach diesen Spielen gab es wichtige Verschiebungen im oberen und unteren Bereich der Tabelle.

Isidors entscheidender Treffer und Fulhams Niederlage

Das Duell im Stadium of Light war ausgeglichen:

Held von der Bank: Wilson Isidor, der für Sunderland in der 65. Minute eingewechselt wurde, traf 10 Minuten später in der 75. Minute und erzielte damit das einzige Tor des Spiels (1:0);

Tabellensituation: Nach diesem Sieg kommt Sunderland auf 3 Punkte und klettert auf den 11. Platz. Fulham, das noch ohne Punkt ist, bleibt auf dem 17. Rang.

Kampfbetontes 1:1 an der Elland Road: Calvert-Lewin rettet Leeds

Das Spiel zwischen Leeds und Brentford war für die Fans nervenaufreibend:

Dominanz in der ersten Halbzeit: Die Gäste gingen in der 41. Minute durch ein Tor von Kevin Schade in Führung;

Antwort der Gastgeber: In der 79. Minute glich Dominic Calvert-Lewin aus und bewahrte Leeds vor der Niederlage — 1:1;

Tabellenstand: Beide Teams haben nun 4 Punkte gesammelt, wobei Brentford auf dem 4. Platz und Leeds auf dem 7. Platz liegt.

Spielberichte und Aufstellungen